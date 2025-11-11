這款南韓AI聊天機器人做對了什麼？在自家地盤比ChatGPT還夯

最新數據顯示，南韓本土開發的人工智慧（AI）聊天機器人Zeta，超越ChatGPT，成為該國最夯的聊天機器人。

韓國前鋒報報導，市場分析公司Wiseapp Retail發布報告說，Zeta在10月累積用戶使用時間長達7,362萬小時，狠甩排名第二的ChatGPT（4,828萬小時）好幾條街。這是對南韓安卓手機用戶3,661萬人和iOS手機用戶1,461萬人的AI聊天工具軟體使用時長進行的統計。

排在後面的依序是Krak（898萬小時）、Grok（195萬小時）、Chatty（183萬小時），以及Perplexity（157萬小時）。

Zeta是由總部位於首爾的AI新創Scatter Lab開發，讓用戶能選擇姓名、性格和興趣來打造客製化的AI角色，基本上把對話轉化為沉浸在類似小說敘事的互動體驗。近期的更新進一步加強互動。快拍功能只需點一下，就能產生與上下文相關的影像，而語音功能則允許AI角色使用合成語音說出台詞。

這款應用程式在獲得南韓最大電信商SK Telecom 150億韓元（約1,020萬美元）的投資後，於2023年4月啟動公開測試。短短一年內，Zeta在全球累積了200萬名用戶，每月對話量超過23億則。

Zeta的快速成長得力於年輕用戶。青少年，以及20幾歲的族群，占全球用戶近九成。

然而，這款應用程式也並不是沒有爭議。批評人士對某些用戶互動過程中可能出現不當或性暗示內容表示擔憂。因此Scatter Lab在8月引入了年齡驗證系統，並推出了只限成人使用的「無限制模式」。