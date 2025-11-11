快訊

美國政府停擺有望落幕 巿場動能無以為繼…亞股多收跌

中央社／ 香港11日綜合外電報導
美國政府停擺有望落幕推升巿場走揚後，動能無以為繼，亞洲股市今天未能延續漲勢。 示意圖／AI生成
美國政府停擺有望落幕推升巿場走揚後，動能無以為繼，亞洲股市今天未能延續漲勢。

法新社報導，美國國會議員就結束40多天政府關門達成協議後，激勵股市本週強勢開局。儘管市場對人工智慧（AI）泡沫的疑慮與日俱增，科技巨擘仍受惠於需求復甦。

投資人先前憂心低收入家庭糧食補助大幅中斷，以及感恩節假期前航空輸運受阻帶來的影響。同時，包括通貨膨脹與就業等諸多關鍵經濟數據因政府停擺而未能公布，市場只能依賴民間調查來掌握經濟動態。

數據闕如也讓聯邦準備理事會（Fed）難以準確判斷12月下次會議是否降息，投資人因而持續觀望。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「美國接連利多：化解政府停擺、資金將重新流入、股市應聲大漲，然而亞洲卻猶豫不前。這提醒我們，在本輪週期中，樂觀情緒不見得能夠跨越時區。」

日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到50842.93點。港股恆生指數收漲0.2%，來到26696.41點。上證指數收跌0.4%，來到4002.76點。

至於其他亞股，首爾、新加坡、吉隆坡股巿收漲。雪梨、台北、馬尼拉、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。

