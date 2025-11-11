聽新聞
0:00 / 0:00
美國政府停擺有望落幕 巿場動能無以為繼…亞股多收跌
美國政府停擺有望落幕推升巿場走揚後，動能無以為繼，亞洲股市今天未能延續漲勢。
法新社報導，美國國會議員就結束40多天政府關門達成協議後，激勵股市本週強勢開局。儘管市場對人工智慧（AI）泡沫的疑慮與日俱增，科技巨擘仍受惠於需求復甦。
投資人先前憂心低收入家庭糧食補助大幅中斷，以及感恩節假期前航空輸運受阻帶來的影響。同時，包括通貨膨脹與就業等諸多關鍵經濟數據因政府停擺而未能公布，市場只能依賴民間調查來掌握經濟動態。
數據闕如也讓聯邦準備理事會（Fed）難以準確判斷12月下次會議是否降息，投資人因而持續觀望。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「美國接連利多：化解政府停擺、資金將重新流入、股市應聲大漲，然而亞洲卻猶豫不前。這提醒我們，在本輪週期中，樂觀情緒不見得能夠跨越時區。」
日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到50842.93點。港股恆生指數收漲0.2%，來到26696.41點。上證指數收跌0.4%，來到4002.76點。
至於其他亞股，首爾、新加坡、吉隆坡股巿收漲。雪梨、台北、馬尼拉、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言