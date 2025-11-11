快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

軟銀全數出清輝達持股 套現58億美元打造AI投資計畫

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義。路透社
日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義。路透社

日本軟銀集團（SoftBank）11日表示，已在10月出清在輝達（Nvidia）的全數持股，套現58億美元，替創辦人孫正義為打造屬於自己的人工智慧（AI）生態版圖而即將展開的一連串投資計畫，預作準備。

彭博資訊報導，截至3月底，軟銀當時把在輝達持股增至約30億美元。這筆投資和軟銀旗下投資新創公司的願景基金（Vision Fund）收益豐厚，帶動該集團第2季淨利達2.5兆日圓（162億美元），遠優於分析師平均預估的4,182億日圓（27.1億美元）。

如今，軟銀的投資組合包含OpenAI和甲骨文公司（Oracle）等全球最熱門的一些AI企業。這些持股帶動軟銀帳面收益，也推升其股價在止於9月的三個月間飆漲78%，是止於2005年12月季度以來最佳表現。軟銀11日也宣布，將在明年元旦將股票一拆四。

花旗集團分析師米島敬一（音譯，Keiichi Yoneshima）表示，軟銀成功回收投資的次數增加，「因此我們上調預測」。他將軟銀股票的目標價設為27,100日圓（175.77美元），並將估值計算與OpenAI估值潛力相連結，假設OpenAI未來估值區間介於5,000億至1兆美元之間。

軟銀的挑戰在於平衡這些新投資項目的資金來源，包含對OpenAI約200億美元的投資，及以65億美元收購晶片設計業者Ampere運算公司的計畫。外界也仍關注，支撐AI企業的高估值與龐大資本支出能否持續，以及正在建設中的大型資料中心和其他基礎設施，最終將由誰受惠。

現年68歲的孫正義正積極把握從AI和晶片領域的投資熱潮中獲利，投資計畫包含「星際之門」資料中心的建設，以及對OpenAI預定投入300億美元。他也正拉攏台積電等企業參與在亞利桑那州規模1兆美元的AI製造中心計畫。軟銀今年稍早甚至曾評估收購美國晶片商邁威爾科技（Marvell Technology）的可能性。

輝達落腳北士科 科技廊道成形推升商辦需求

中職／徐若熙爭奪戰不只軟銀 日媒爆：將與歐力士會談

OpenAI尋求美國政府提供貸款擔保 以擴大AI投資

軟銀傳曾洽購美國ASIC業者邁威爾 但未能成局 凸顯孫正義AI雄心

散戶明燈有望不滅？「國會女股神」女兒宣布參選議員

美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的女兒克莉絲汀·裴洛西（Christine Pelosi）表示，她將競...

美光紐約廠工程再延誤…傳拖到2033年投產 1原因成美晶圓廠普遍現象

美光的紐約克萊（Clay）工廠頻傳延誤，第一廠原定2025年投產，但最新消息指出，如今可能要到2033年才能啟用。有鑒於...

美元不香了？簡單一招「借日圓換美元」 報酬率打敗一票操作

美元正重新奪回「全球最具吸引力資產之一」的寶座，擊退市場上所謂「拋售美國」的說法，原因是美元利差交易依然能獲得不錯的報酬...

日股走勢不一！東證連2天收漲 日經指數收跌

日本東京股市今天走勢不一，東證股價指數連續第2天收漲，日經指數則是收跌

貿易停戰…美對中海運業「301調查」暫停1年 中暫緩對5美企制裁

在川普總統與中國國家主席習近平達成貿易與經濟協議後，美國貿易代表署(USTR)9日宣布，對中國海運、物流與造船業展開的「...

