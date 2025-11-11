美元不香了？簡單一招「借日圓換美元」 報酬率打敗一票操作

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元利差交易顯然仍甚受投資人青睞。路透
美元正重新奪回「全球最具吸引力資產之一」的寶座，擊退市場上所謂「拋售美國」的說法，原因是美元利差交易依然能獲得不錯的報酬，甚受投資人青睞。

根據彭博資訊計算，投資人只需採取一種簡單策略，就是借入像是日圓、瑞郎這類低收益貨幣，再把資金用來投入美元，在納入波動因素考量後，這種利差交易的報酬率預期會超越歐洲股市與中國大陸公債的隱含報酬率。

彭博指出，此時正值投資人開始擔心AI帶動的股市漲勢即將結束。美股風險溢酬」（標普500盈餘殖利率減去美國10年期公債殖利率）已轉為負值，這代表若投資人以短期借款資金投入美股並以盈餘殖利率為報酬估算，美股在調整風險因素後已無任何額外回報。

其他市場情況也類似。若投資人買進中國股票並持有一個月，納入考量1個百分點的波動率後，年化報酬僅約0.23%，而若採取低風險美元利差交易，則可獲得0.54%報酬率。至於投入日本股市的表現預期更差，只有0.11%。

這代表，即便在美國總統川普今年打亂全球經濟秩序、引發市場擔心美元展望之際，美元仍可能在全球投資組合中維持關鍵地位。彭博的美元指數今年來下跌近7%，是八年來最差表現，但自9月低點以來已反彈約3%，部分原因正是受惠於所謂的「利差交易」

摩根大通私人銀行香港策略師唐雨旋表示：「美元最終將再次成為最高的利差貨幣之一」，「無論從走勢還是利差角度來看，美元仍維持強勢。」

美元吸引力回升，對全球市場投資人來說意義重大。利差交易可驅動龐大資金流動，重塑資產價格，影響從紐約到新加坡的市場情緒。當投資人以低成本借款尋求高報酬時，市場流動性往往被放大，推升高風險資產行情，然而波動一旦竄升，漲勢也可能迅速瓦解。

美元利差交易持續受青睞，是受到美元波動性急遽下滑有關，部分原因和美國政府近來持續關門，削弱了全球外匯市場的價格波動，這塊市場的每日交易規模達9.6兆美元。由於波動下降，降低了外國交易人士在沒有對手上貨幣進行避險的情況下，大量買入美元資產的風險。

不過，美元多頭的利差交易並非毫無風險。若聯準會暗示轉向降息，導致短期利率突然下滑，其優勢將大幅削弱。

報酬率 投資人 風險 美國 美股 美元 日圓
