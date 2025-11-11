星國將對出境航班收永續燃料附加費 推動航空減碳

快訊

中央社／ 新加坡11日專電

新加坡民航局宣布從明年起將在售票時加收「永續航空燃料」附加費，適用從新加坡出發的航班。專家認為，此舉能推動航空減碳，也為未來擴大永續燃料使用鋪路。

新加坡民航局宣布，從明年4月1日起將在售票時加收「永續航空燃料」（Sustainable Aviation Fuel,SAF）附加費，適用於同年10月1日及之後起飛的所有新加坡出發航班，包括客運、貨運及公務和私人飛行。屆時新加坡將成為全球首個對所有出境旅客徵收SAF附加費的國家。

海峽時報（The Straits Times）等新加坡媒體報導，乘客需支付的附加費將依飛行距離與艙等而定。根據民航局公布的標準，從新加坡飛往曼谷、東京、倫敦及紐約的經濟艙乘客，將分別多付新幣1元、新幣2元8角、新幣6元4角及新幣10元4角。

商務艙與頭等艙的附加費則是經濟艙4倍，介於新幣4元到41元6角之間。新加坡民航局表示，SAF附加費的金額是依據新加坡相關使用目標計算，同時也考量到SAF比傳統航空燃料昂貴，以及認證、燃料混合和運輸等相關成本。

新加坡的目標是自2026年起，規定所有從新加坡起飛的航班都須使用SAF，初步目標是讓SAF占飛機燃油量的1%；到2030年比例將提高到3%至5%，具體數字將依全球市場發展和供應情況而定。

聯合早報報導指出，附加費不適用於在新加坡中途轉機的旅客，以及人道救援航班。新加坡民航局代理副局長兼永續發展總監黃慶雄說，預計到2050年，SAF將可為全球航空業減排約6成，是實現淨零排放目標的關鍵。

他指出，新加坡設定1%的初始目標，目的是吸引投資、建立穩定且可負擔的供應體系。當局計劃在未來幾年維持現行的附加費，不會因燃料價格變動而調整。

在新加坡經營SAF生產設施的芬蘭石油公司亞太區主管巴託洛繆斯（Steven Bartholomeusz）表示，新加坡循序推進永續航空燃料政策，有助於擴大燃料使用與產能，並鞏固其在亞太航空減碳領域的領先地位。

