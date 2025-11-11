印度總理訪不丹 拉攏鄰國啟動最大水力發電廠

快訊

中央社／ 新德里11日綜合外電報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天飛往鄰國不丹，與不丹國王汪曲克為一座大型水力發電計畫揭幕。水力發電是不丹的主要出口收入。

不丹為負碳排國家，積極推動水力發電，向印度出口電力而獲取可觀收入，同時，也運用廉價電源加速本國的加密貨幣挖礦事業。

莫迪與汪曲克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）安排共同啟動普納桑秋二期（Punatsangchhu-II）水力發電廠，這是不丹規模最大的發電設施之一，裝置容量達1020百萬瓦（megawatt），與印度合作開發。

莫迪在離開新德里時發表聲明說：「此行將為我們成功的能源夥伴關係，再添一個重要里程碑。」

地處重要戰略位置的不丹，夾在中國與印度兩大強權之間，同時受到兩國拉攏。

莫迪表示，這次訪問將進一步深化雙邊關係，而不丹也是印度「周邊優先」政策的「重要支柱」。

根據印度商務部資料，印度是不丹最大的貿易夥伴，雙邊貿易總額在2024至2025年度達17.8億美元，占不丹超過8成的對外貿易。

不丹駐新德里大使館指出，不丹有近2/3出口額來自水力發電。

世界銀行（World Bank）指出，不丹國營的Druk控股與投資公司（DHI）於2021至2022年間斥資5.39億美元，設立加密貨幣業務，這筆數額接近不丹國內生產毛額1/5。

