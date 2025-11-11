聽新聞
散戶明燈有望不滅？「國會女股神」女兒宣布參選議員
美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的女兒克莉絲汀·裴洛西（Christine Pelosi）表示，她將競選加州的州參議員，而不投入爭搶母親明年初卸任眾議員後所留下的聯邦眾議院席次。
現年59歲的克莉絲汀10日在社群媒體上宣布參選時表示：「我將在沙加緬度（Sacramento）代表您們，舊金山，投入參選，為消費者權益、婦女權益、槍枝暴力受害者、移民及我們最脆弱的社群而奮戰，抵抗當前的威脅。」
克莉絲汀是律師兼民主黨政治策略顧問，雖然從未擔任過公職，但長期被外界視為母親裴洛西退休後的接班熱門人選。裴洛西上周宣布不會在2026年尋求連任，明年1月底將退休，使她近40年來首次留下國會席位空缺，這場角逐隨即升溫；另一方面，消息也引發一票散戶網友哀號，擔心無法再追蹤這位「國會女股神」高明的持股變動。
根據紐約郵報稍早報導，裴洛西任職國會的37年生涯中，這對夫婦從股票投資中獲利至少1.3億美元（約新台幣40.3億元），報酬率高達驚人的16,930%。
如今，裴洛西女兒宣布參選加州參議院議員的最新消息，或許也代表，長期追蹤裴洛西持股動向的散戶，未來或許又有另一盞「股海明燈」。如果克莉絲汀當選，將受「加州政治改革法」及公平政治實務委員會（FPPC） 監管，也必須申報持股資訊。
