快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

AI燒錢潮延燒債市 投資人憂科技巨人舉債過度

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通（JPMorgan）周一指出，AI基礎設施建設資金總需求至少達5兆美元，最高恐達7兆美元，「可能需要動員所有公開資本市場、私募信貸、替代資金來源，甚至政府參與」。美聯社
摩根大通（JPMorgan）周一指出，AI基礎設施建設資金總需求至少達5兆美元，最高恐達7兆美元，「可能需要動員所有公開資本市場、私募信貸、替代資金來源，甚至政府參與」。美聯社

投資人近來拋售多家美國大型科技公司的債券，可見矽谷因人工智慧（AI）投資支出暴增所引發的疑慮，已蔓延至債券市場。

近幾周來，Alphabet、Meta、微軟和甲骨文（Oracle）在內一籃子由超大規模資料中心業者發行的公司債，價格受到明顯衝擊。

美銀數據顯示，這類債券相較於美國公債的利差（即投資人要求的額外收益）已攀升至0.78個百分點，是川普4月宣布關稅措施震撼市場以來最高水準，高於9月的0.5個百分點。

利差擴大，正凸顯投資人愈來愈擔心科技巨人為籌措AI基礎建設資金，正日益仰賴債券市場。

Wellington管理公司固定收益基金經理人庫拉納（Brij Khurana）說：「過去兩周市場逐漸意識到，這波AI熱潮所需資金，最終得由公開市場來支撐。」

摩根大通（JPMorgan）周一指出，AI基礎設施建設資金總需求至少達5兆美元，最高恐達7兆美元，「這項投入可能需要動員所有公開資本市場、私募信貸、替代資金來源，甚至政府參與」。

Google、亞馬遜、微軟和Meta預計在2026年用於資料中心的支出將超過4,000億美元，今年也已投入超過3,500億美元。

摩根大通指出，這些超大規模資料中心業者合計持有約3,500億美元的現金和投資，預料2026年可創造約7,250億美元的營運現金流量。「即使如此，這些高信評企業仍將為信用市場帶來大量新增供給。」

近幾周來，Meta、Alphabet和甲骨文紛紛在債市發售鉅額公司債，其中部分債券期限長達40年。

Meta上月和品浩（PIMCO）和Blue Owl Capital等投資人簽下規模達270億美元的私募信貸（private-credit）交易，以支應路易西安那州「Hyperion」資料中心。Meta 在10月底另發債籌得300億美元，創下2023年以來最大規模的公司債發售案。

同時，Alphabet本月初發售總額250億美元的債券，其中175億美元在美國募得，另外75億美元來自歐洲市場。

市場對資料中心的投資熱度可能正逼近非理性水準，近幾周來相關警訊愈發明顯。根據最新調查，超過半數資料中心產業高層擔心未來產業會出現困境；華爾街部分人士也對超大規模資料中心業者利用複雜的私募信貸工具，將AI資金需求排除在資產負債表之外的做法感到不安。

規模 投資人 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

值得長期投資的股票？網一面倒推台積電、美股科技巨頭受青睞

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

Meta砸6000億元 擬建「省水」資料中心

永續風潮1／櫃買永續債 發行量創高 去年達1,492億元

相關新聞

參院通過2黨臨時預算協議 送眾院表決…政府有望本周開門

參院10日晚以60票對40票正式通過兩黨臨時預算協議，朝解決創紀錄的政府停擺危機邁出艱辛一步，這是聯邦政府關門停擺進入第...

參院民主黨8同僚倒戈 舒默遭轟該下台 眾院領袖仍力挺

八位溫和派民主黨參議員9日投票支持推進臨時撥款法案，跨出結束政府停擺的第一步，卻激怒黨內同志；憤怒的民主黨人批評黨內分裂...

【即時短評】美國聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

美國政府關門危機進入第41天，參院民主黨終於讓步，11月10日晚間以60-40票推進短期預算法案，預計本周重啟聯邦運作。

回應川習會…芬太尼原料出口美加墨 中國加強管控

10月底南韓「川習會」後，美國調降因芬太尼對中國加徵關稅的10%。中國10日發布關於調整「向特定國家(地區)出口易製毒化...

路透：FBI局長祕密訪問中國 商討芬太尼執法合作

兩名知情人士向路透表示，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)上周訪問中國，商討芬太尼問題以及執法合作等...

發不發糧食券？這邊批准、那邊駁回…最高法院11日裁決

是否全數發放11月分俗稱糧食券的營養補充援助計畫(SNAP)資金在法院之間來回，全美數以千萬計受益者繼續面臨食物福利不確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。