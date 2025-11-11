「鬼滅之刃」助攻 索尼上調全年財測
由於最新動畫大片「鬼滅之刃」票房亮眼，日本娛樂暨電子產品業巨擘索尼（Sony）上調全年獲利預測，今天股價大漲逾5%。
法新社報導，此外，索尼提高財測的原因還包括PlayStation遊戲機銷量預計會上升，以及受到美國關稅的影響比預期小。
索尼預估2025至2026會計年度淨利將達1兆500億日圓（約新台幣2100億元），較先前預估提高8%，與去年的創紀錄獲利大致持平。索尼也將營業利益預測提高8%，銷售預測則上修3%。
這是索尼今年第2度上調財測。該公司8月時曾將淨利預測上修至9700億日圓。
索尼表示，本會計年度上半年淨利年增13.7%，達5700億日圓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言