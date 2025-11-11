「鬼滅之刃」助攻 索尼上調全年財測

由於最新動畫大片「鬼滅之刃」票房亮眼，日本娛樂暨電子產品業巨擘索尼（Sony）上調全年獲利預測，今天股價大漲逾5%。

法新社報導，此外，索尼提高財測的原因還包括PlayStation遊戲機銷量預計會上升，以及受到美國關稅的影響比預期小。

索尼預估2025至2026會計年度淨利將達1兆500億日圓（約新台幣2100億元），較先前預估提高8%，與去年的創紀錄獲利大致持平。索尼也將營業利益預測提高8%，銷售預測則上修3%。

這是索尼今年第2度上調財測。該公司8月時曾將淨利預測上修至9700億日圓。

索尼表示，本會計年度上半年淨利年增13.7%，達5700億日圓。