黃金還能再漲25%？這家銀行估明年底有望最高漲至5,300美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通私人銀行看好黃金價格明年繼續攀高。路透
摩根大通私人銀行看好黃金價格明年繼續攀高。路透

摩根大通私人銀行宏觀與固定收益策略全球主管伍爾夫（Alex Wolf）預測，黃金價格在明年底以前有望漲至每英兩5,200美元至5,300美元，這個水準與目前的金價相比，還有逾25%的上漲空間。

摩根大通私人銀行的這項預測，是華爾街最為樂觀的預測之一。金價自10月29日觸及歷史新高以來，修正了大約6%。不過，許多銀行仍對金價的前景保持樂觀，高盛集團就認為明年第4季金價將繼攀高至每英兩4,900美元。

各央行尋求保值以及資產多元化，在過去幾年，央行的買盤一直是支撐金價上攻的關鍵力量。金價在上個月觸及4,380美元歷史新高，隨後數周有所回落，但今年到目前，金價仍上漲超過50%。

伍爾夫表示，對許多央行而言，尤其是新興國家的央行，黃金在「外匯存底整體占比仍然相對較小」，「我們認為他們仍會繼續增持」，儘管可能因為價格上漲，買入力度放緩。

根據世界黃金協會的數據，在截至9月底的一年裡，各國央行的外匯準備中，新增了634噸黃金。雖然低於之前三年同期水準，但仍明顯高於2022年前的平均水準。世界黃金協會預估，2025年全年央行購金量將在750噸至900噸之間。

央行買盤很大程度上由中國大陸帶領，北京當局的目標是降低對以美國為中心的金融市場的依賴。波蘭、土耳其和哈薩克央行也在增加黃金儲備。

伍爾夫指出，許多新興國家有預算盈餘，因此擁有需要「再投資」的大量現金流。他說：「其中很大一部分仍將流向美元。因此我們並不認為黃金會取代美元。只是投入黃金的占比會提高。」

金價前景仍看俏的因素還包括投資人將增加黃金持有量，以及對法定貨幣的持續擔憂。伍爾夫表示，黃金在投資人的投資組合中的占比「仍然相對較小」。例如，有更多投資人把黃金配置提升到5%，就能會帶來進一步的需求，帶動更多上行空間。

黃金 金價
