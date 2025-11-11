英特爾震撼彈！AI主管跳槽OpenAI 執行長陳立武親自領軍AI業務救火

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾（Intel）10日表示，執行長陳立武將親自領導公司的AI事業。該公司的技術長兼AI主管卡提（Sachin Katti）稍早宣布離職，跳槽聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI

卡提已在社群媒體X上宣布，他已加入OpenAI。此前，英特爾今年1月才拔擢卡提領導英特爾的AI業務。

英特爾在聲明中表示：「我們感謝沙奇（卡提）的貢獻，並祝他一切順利。陳立武將領導AI與先進技術事業群，與團隊密切合作。」

英特爾說：「AI仍是英特爾最高戰略優先事項之一，我們將聚焦於執行我們在新興AI工作負載的技術與產品藍圖。」

OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman） 在X上表示，卡提將「設計並建構我們的運算基礎設施，它將推動我們的人工通用智慧（AGI）研究，並擴大其應用擴展以造福所有人」。

OpenAI對置評請求暫未回應。

自陳立武在3月接掌英特爾以來，已有多位高層主管離職。他致力於扭轉公司頹勢，但英特爾在晶圓代工業務上一直難以吸引大型客戶。

雖然英特爾的中央處理器（CPU）仍被應用於AI伺服器系統，不過應用規模遠遠不如主要AI晶片，而且在開發可與輝達（Nvidia）設計、台積電代工的AI資料中心晶片競爭的產品方面，英特爾進展有限。

卡提約四年前加入英特爾，最初在網路部門工作，後來在前執行長基辛格任內接掌該部門。陳立武在4月進一步精簡公司組織架構，並提拔卡提擔任技術長與AI長。

在前，卡提曾任史丹佛大學教授近15年。

陳立武上任後也讓一些內部主管升職並擴大職責範圍。原負責英特爾製造子公司的錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）如今獲授更大權限，負責與外部晶圓代工客戶合作。

此外，陳立武也從外部延攬了多位新主管，例如聘請安謀前高層主管科契成（Kevork Kechichian） 出任公司資料中心部門主管。

