iPhone Air叫好不叫座？ 蘋果傳出延後推出下一代產品

蘋果公司（Apple）傳出明年秋季將不會推出iPhone Air下一代產品，因為這款蘋果有史以來最薄手機的第一代機型銷售不如預期。消息人士說，代工iPhone Air的鴻海（2317），已經拆卸大部分的iPhone Air生產線，目前只留1.5條生產線，且預定在本月底前完全停止生產，而另一家代工廠立訊精密則已在上月底結束該機型的生產。

美國科技新聞網站The Information引述未具名的知情人士，報導這項消息，說下一代的iPhone Air延後的時間會有多長，還不確定。蘋果對此拒絕置評。

相較於iPhone Air的生產大幅縮減，據了解，鴻海與立訊目前為暢銷的iPhone 17 Pro系列機型設置了數十條生產線。

根據調研機構CIRP的資料，iPhone Air在9月時僅占所有iPhone銷量的3%，而iPhone 17 Pro占9%，iPhone 17 Pro Max占12%。

消息來源對The Informarion表示，蘋果管理階層最近已通知iPhone Air第二代產品的研發工程師與供應商，指原定明年秋季新產品發表會中亮相的第二代iPhone Air，將被移出既定時程表，且未提供新的發布日期。第二代iPhone Air原設計是要比首代更輕、電池容量更大。

不過，知情人士說，蘋果尚未正式取消這款內部代號為V62的次世代iPhone Air研發，有可能將進行大幅重新設計，而延至2027年春季推出。