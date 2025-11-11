股神巴菲特最後致股東信 宣布卸任後將「逐漸沉寂」

「股神」巴菲特在10日寫給股東及三個孩子的信中表示，將持續保有公司大量A類股票，直到其他股東對他選定的接班人、波克夏公司執行長阿貝爾（Greg Abel）感到放心為止。他寫道：「這種信心應該很快就能建立起來，我的孩子們已經百分之百支持阿貝爾，波克夏的董事們也是如此。」

華爾街日報與CNN報導，現年95歲的巴菲特今年5月在波克夏年度股東大會上宣布，阿貝爾將於年底接任執行長，消息震撼投資界。波克夏表示，巴菲特仍會擔任董事長，但公司股價自消息公布後下滑，一些分析認為，這反映出所謂「巴菲特溢價」的減退，也就是投資人因巴菲特掌舵而願意支付的額外溢價逐漸消失。

巴菲特的股東信數十年來影響力遠超波克夏的投資者，吸引了更多渴望了解他對各種商業和經濟問題看法的讀者。他也曾公開撰寫信件，說明慈善捐贈、分享對慈善的思考，以及透露遺囑安排。隨著接班計畫的推進，波克夏的追隨者也將迎來一些長期傳統上的變化。巴菲特的助理最近證實，阿貝爾將接手撰寫股東年度信，並從明年起主持波克夏年會，而巴菲特則會與公司其他董事一同出席。

巴菲特在10日的信中再次強調對阿貝爾的信任，寫道：「他是一位出色的管理者、勤奮的工作者，也是誠實的溝通者，祝他任期長久。」

巴菲特在信中表示，將把1800股A類股票轉換為270萬股B類股票，並捐贈給四個家庭基金會。按照10日收盤價計算，捐贈的股票價值約為13億美元。儘管卸任後將會「逐漸沉寂」，但巴菲特還不打算完全淡出舞台，將繼續撰寫未來的「感恩節訊息」。

他表示：「波克夏的個人股東是一群非常特別的人，他們在分享收益給不那麼幸運的人時格外慷慨，我很享受與你們保持聯繫的機會。」

他還寫道：「我衰老得比較晚，衰老開始時間差異很大，但一旦出現，就無法否認。令我驚訝的是，我整體感覺良好。雖然我動作變慢、閱讀越來越困難，但我仍每周五天到辦公室，與出色的同事一起工作。」