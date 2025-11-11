AI雲端新貴CoreWeave履約不及影響財測 盤後股價重挫6%
AI熱潮的資料中心服務業者CoreWeave周一調降全年營收預測，原因是未能如期履行和客戶簽下的合約，可見在AI需求熱潮下供應端仍面臨瓶頸。受此消息影響，今年翻倍的CoreWeave股價盤後轉而大跌約6%。
CoreWeave 在財報後電話會議中表示，2025年營收估計介於50.5億至51.5億美元之間，低於原先最高可達53.5億美元的預測區間。
CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）在電話會議上說：「我們受到一家第三方資料中心開發商進度落後的暫時延誤。」他指出，第4季業績將反映這個瓶頸，但受影響的客戶已同意調整交付時程，「確保合約總價值維持不變」。
CoreWeave今年3月才完成首次公開發行（IPO），是AI晶片大廠輝達（NVIDIA）緊密的合作夥伴，客戶包括OpenAI和微軟（Microsoft）。
CoreWeave屬於所謂「新雲端服務商」（neoclouds）的一員，主要業務是出租高效能AI晶片的運算資源。由於需求強勁，該公司近來積極擴充資料中心並導入最新設備，同時也努力分散客戶結構，降低對微軟的依賴。
CoreWeave第3季營業利益率為4%，低於分析師原估的6.5%，也較去年同期下滑。儘管如此，整體財報仍屬亮眼。第3季營收達13.6億美元，超過市場預估的12.9億美元，每股虧損22美分，小於華爾街原估虧損57美分。
該公司表示，截至第3季底，未執行訂單（即未來營收）達556億美元，幾乎較前一季翻倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言