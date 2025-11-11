快訊

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

新北達標！侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

AI雲端新貴CoreWeave履約不及影響財測 盤後股價重挫6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）在電話會議上說：「我們受到一家第三方資料中心開發商進度落後的暫時延誤。」路透
CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）在電話會議上說：「我們受到一家第三方資料中心開發商進度落後的暫時延誤。」路透

AI熱潮的資料中心服務業者CoreWeave周一調降全年營收預測，原因是未能如期履行和客戶簽下的合約，可見在AI需求熱潮下供應端仍面臨瓶頸。受此消息影響，今年翻倍的CoreWeave股價盤後轉而大跌約6%。

CoreWeave 在財報後電話會議中表示，2025年營收估計介於50.5億至51.5億美元之間，低於原先最高可達53.5億美元的預測區間。

CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）在電話會議上說：「我們受到一家第三方資料中心開發商進度落後的暫時延誤。」他指出，第4季業績將反映這個瓶頸，但受影響的客戶已同意調整交付時程，「確保合約總價值維持不變」。

CoreWeave今年3月才完成首次公開發行（IPO），是AI晶片大廠輝達（NVIDIA）緊密的合作夥伴，客戶包括OpenAI和微軟（Microsoft）。

CoreWeave屬於所謂「新雲端服務商」（neoclouds）的一員，主要業務是出租高效能AI晶片的運算資源。由於需求強勁，該公司近來積極擴充資料中心並導入最新設備，同時也努力分散客戶結構，降低對微軟的依賴。

CoreWeave第3季營業利益率為4%，低於分析師原估的6.5%，也較去年同期下滑。儘管如此，整體財報仍屬亮眼。第3季營收達13.6億美元，超過市場預估的12.9億美元，每股虧損22美分，小於華爾街原估虧損57美分。

該公司表示，截至第3季底，未執行訂單（即未來營收）達556億美元，幾乎較前一季翻倍。

延伸閱讀

台積電ADR大漲3.1% 追隨輝達在內AI股大舉反彈之勢

北士科T17、T18預計本周解約 北市：新壽分手費44.3億

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

電信三雄前十月犀利

相關新聞

股神巴菲特最後致股東信 宣布卸任後將「逐漸沉寂」

「股神」巴菲特在10日寫給股東及三個孩子的信中表示，將持續保有公司大量A類股票，直到其他股東對他選定的接班人、波克夏公司...

AI雲端新貴CoreWeave履約不及影響財測 盤後股價重挫6%

AI熱潮的資料中心服務業者CoreWeave周一調降全年營收預測，原因是未能如期履行和客戶簽下的合約，可見在AI需求熱潮...

台積電ADR大漲3.1% 追隨輝達在內AI股大舉反彈之勢

台積電ADR周一（10日）大漲3.1%，收在295.27美元，較台北交易溢價24%%。

逢低便買再度發威！AI七雄領軍美股強彈 政府重開協議助攻市場信心

美國股市周一大漲，投資人逢低買進輝達（NVIDIA）、Palantir和其他重量級人工智慧（AI）股，華府在結束政府停擺...

金價放閃 站回4,100美元

國際黃金價格連續第二天上漲，因為美國經濟疲軟的疑慮加深，提高聯準會（Fed）下個月再度降息的可能性。美元走軟也帶動金價上...

美喊自產稀土 專家打臉

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年，喊出美國兩年就能達成稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。