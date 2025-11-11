快訊

股神巴菲特告別信！宣布卸任後將「逐漸沉寂」親曝4.6兆元財產去向

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

台積電ADR大漲3.1% 追隨輝達在內AI股大舉反彈之勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

台積電ADR周一（10日）大漲3.1%，收在295.27美元，較台北交易溢價24%%。

美國股市周一大漲，投資人逢低買進輝達（NVIDIA）、Palantir和其他重量級人工智慧（AI）股，華府在結束政府停擺方面也有進展。

那斯達克綜合指數大漲522.64點，漲幅2.3%，報23,527.17點，創5月27日以來最大單日漲幅。標普 500 指數攀升 103.63點，漲幅1.5%，收於 6,832.43 點。道瓊工業指數上漲381.53點，漲幅0.8%，至 47,368.63 點。

輝達和超微（AMD）分別大漲5.8%和4.5%，輝達創下4月以來最大漲幅。費城半導體指數大漲3%。

台積電昨天在台股盤後公布10月營收較去年同期成長近17%，低於台積電先前的成長步調。

台灣加權股價指數周一大漲 218.10點，收在27,896.50點。台積電（2330）漲1%收在1,475.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 238.15 +1.05 228.50 4.22

中華電 CHT 131.59 +0.21 133.00 -1.06

台積電 TSM 1,828.84 +3.06 1,475.00 23.99

聯電 UMC 46.02 +0.27 45.00 +1.81

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電

延伸閱讀

台積10月營收3,674億飛越新高 累計前十月突破3兆元…超過去年全年

台美2奈米連線 加持台積營運

北士科T17、T18預計本周解約 北市：新壽分手費44.3億

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

相關新聞

股神巴菲特最後致股東信 宣布卸任後將「逐漸沉寂」

「股神」巴菲特在10日寫給股東及三個孩子的信中表示，將持續保有公司大量A類股票，直到其他股東對他選定的接班人、波克夏公司...

AI雲端新貴CoreWeave履約不及影響財測 盤後股價重挫6%

AI熱潮的資料中心服務業者CoreWeave周一調降全年營收預測，原因是未能如期履行和客戶簽下的合約，可見在AI需求熱潮...

台積電ADR大漲3.1% 追隨輝達在內AI股大舉反彈之勢

台積電ADR周一（10日）大漲3.1%，收在295.27美元，較台北交易溢價24%%。

逢低便買再度發威！AI七雄領軍美股強彈 政府重開協議助攻市場信心

美國股市周一大漲，投資人逢低買進輝達（NVIDIA）、Palantir和其他重量級人工智慧（AI）股，華府在結束政府停擺...

金價放閃 站回4,100美元

國際黃金價格連續第二天上漲，因為美國經濟疲軟的疑慮加深，提高聯準會（Fed）下個月再度降息的可能性。美元走軟也帶動金價上...

美喊自產稀土 專家打臉

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年，喊出美國兩年就能達成稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。