台積電ADR大漲3.1% 追隨輝達在內AI股大舉反彈之勢

台積電ADR周一（10日）大漲3.1%，收在295.27美元，較台北交易溢價24%%。

美國股市周一大漲，投資人逢低買進輝達（NVIDIA）、Palantir和其他重量級人工智慧（AI）股，華府在結束政府停擺方面也有進展。

那斯達克綜合指數大漲522.64點，漲幅2.3%，報23,527.17點，創5月27日以來最大單日漲幅。標普 500 指數攀升 103.63點，漲幅1.5%，收於 6,832.43 點。道瓊工業指數上漲381.53點，漲幅0.8%，至 47,368.63 點。

輝達和超微（AMD）分別大漲5.8%和4.5%，輝達創下4月以來最大漲幅。費城半導體指數大漲3%。

台積電昨天在台股盤後公布10月營收較去年同期成長近17%，低於台積電先前的成長步調。

台灣加權股價指數周一大漲 218.10點，收在27,896.50點。台積電（2330）漲1%收在1,475.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 238.15 +1.05 228.50 4.22

中華電 CHT 131.59 +0.21 133.00 -1.06

台積電 TSM 1,828.84 +3.06 1,475.00 23.99

聯電 UMC 46.02 +0.27 45.00 +1.81

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價