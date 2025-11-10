快訊

為了AI…歐盟準備犧牲這項「神聖原則」 隱私不顧了

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
為促進AI發展，歐盟執委會計劃廣泛修改《一般資料保護規則》（GDPR），但此舉恐在內部已對科技政策意見分歧的歐盟，掀起大規模政治和遊說風暴。美聯社
為促進AI發展，歐盟執委會計劃廣泛修改《一般資料保護規則》（GDPR），但此舉恐在內部已對科技政策意見分歧的歐盟，掀起大規模政治和遊說風暴。美聯社

歐盟執委會本月稍晚將公布一項「數位綜合法案」，為迎合人工智慧（AI）與產業利益，預計簡化多項科技相關法律，也準備犧牲他們最重視且神聖的隱私規範。

根據政治新聞網站Politico取得的草案文件，歐盟官員計劃廣泛修改《一般資料保護規則》（GDPR），以嘉惠AI開發商。修正內容將為AI公司新增例外條款，允許業者合法處理宗教或政治信仰、族裔或健康資料等特殊類別個資，用於技術訓練與運作。

另外，歐盟官員也希望重新定義「個資」範圍，主張經化名處理的資料未必一律受GDPR保護。最後，執委會也盼藉增訂條款，改革Cookie規定，賦予網站和應用程式（App）業者更多法源依據，在不限於使用者同意的情況下追蹤用戶行為。

歐盟執委會堅稱，此舉僅是透過「具針對性」的修正，刪減多餘條文，不會動搖GDPR的基本原則。然而，一旦觸及這項最具代表性、被視為歐盟科技政策「碰不得」的隱私法，恐怕會在歐盟掀起大規模的政治和遊說風暴。GDPR在2012-2016年間起草時，曾引發歐盟史上最大規模遊說行動之一。

歐盟在隱私政策上的轉向，來自對歐洲經濟實力走弱的疑慮。義大利前總理德拉基（Mario Draghi）去年在他提出的具里程碑意義的「歐盟競爭力報告」中指出，GDPR阻礙了歐洲在AI領域的創新。

執委會19日正式公布草案前，內容仍有可能調整，而綜合法案一旦提出，必須經歐盟各國與議會審核，而歐盟內部對修改隱私保護規範與否，已出現明顯分歧。根據文件，愛沙尼亞、法國、奧地利和斯洛維尼亞，堅決反對對GDPR進行任何修改。另一方面，德國正積極推動重大修正，以促進AI發展，該國向來被視為最重視隱私的國家之一。

歐洲議會捷克籍綠黨議員葛芮若（Markéta Gregorová）警告，歐洲的「基本權益」必須比經濟利益更具分量。曾任Meta布魯塞爾遊說辦公室負責人的芬蘭中間偏右議員薩拉（Aura Salla）則說，若草案「執行得當」，她將「熱烈歡迎」，因為這可為AI業者帶來法律上的明確性。

歐洲監管機構近年來已多次干擾科技大廠的AI布局。Meta、X和領英（LinkedIn）均因愛爾蘭資料保護委員會的介入，延遲在歐推出AI應用。Google也正受該機構調查，先前曾被迫暫停推出Bard聊天機器人。義大利監管機關也曾因隱私疑慮，暫時封鎖ChatGPT和DeepSeek。

相較下，這些科技巨頭在美國則快速向前邁進，因當地缺乏全面的隱私法，可不受限制地提供民眾資料給AI。

歐盟 隱私 義大利

相關新聞

金價放閃 站回4,100美元

國際黃金價格連續第二天上漲，因為美國經濟疲軟的疑慮加深，提高聯準會（Fed）下個月再度降息的可能性。美元走軟也帶動金價上...

美喊自產稀土 專家打臉

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年，喊出美國兩年就能達成稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的...

南韓啟動全民 AI 育才計畫 培養對象從小學到研究生

儘管廢止了宏偉的導入人工智慧（AI）數位教科書計畫，但南韓政府卻採取了另一項舉措來鞏固其全球AI領導地位，將投資1.4兆...

蘋果擴大手機衛星服務 計劃讓第三方 App 也能使用連線功能

iPhone目前已具備「透過衛星傳送的SOS緊急服務」的功能，已在多次危急情況中發揮關鍵作用。這項技術在沒有行動訊號時相...

英央行擬放寬穩定幣監管

英格蘭銀行（BoE，央行）10日提案放寬對英鎊穩定幣的監管立場，力圖追趕法規較為寬鬆的美國。

山寨版家族辦公室 滿天飛

全球財富激增，催生出有史以來最多的家族理財辦公室，但假冒者也呈爆炸性成長。根據業內人士，有人以募資之名誘騙投資人，也有人...

