英央行擬放寬穩定幣監管

英格蘭銀行（BoE，央行）10日提案放寬對英鎊穩定幣的監管立場，力圖追趕法規較為寬鬆的美國。

根據BoE的最新提案，穩定幣發行商可把支持該數位代幣的資產，最多60%投資於短期政府公債，僅需將40%存放在BoE，較兩年前要求「所有資產均須存放於該央行」的提案大幅放寬。

新提案也較歐盟更寬鬆。歐盟的「加密資產市場監管法案」（MiCA）要求在區域內發行的系統性穩定幣，須將60%的準備資產存放於授權信用機構，而非系統性發行商則需存放30%。

英國官員計劃在明年收集產業意見後，再拍板相關規範。

另外，BoE也提案，若一種穩定幣被廣泛用於個人日常支付，則消費者持有上限為2萬英鎊（約2.6萬美元）；企業則是1,000萬英鎊。該上限為暫時性措施，待穩定幣對經濟與金融系統的風險消退後，將逐步放寬或取消。

儘管BoE總裁貝利先前對穩定幣持懷疑態度，但最新政策顯示英國監管立場轉趨溫和。不過，業界仍擔心英國可能難以與美國更寬鬆的監管制度競爭。目前美元穩定幣仍主導市場。

英銀希望盡快完成監管制度，以追趕美國進度。