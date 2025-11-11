快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

蘋果擴大手機衛星服務 計劃讓第三方 App 也能使用連線功能

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果正開發多項以衛星為核心的功能，其中包括讓第三方App也能使用衛星連線能力。（路透）
蘋果正開發多項以衛星為核心的功能，其中包括讓第三方App也能使用衛星連線能力。（路透）

iPhone目前已具備「透過衛星傳送的SOS緊急服務」的功能，已在多次危急情況中發揮關鍵作用。這項技術在沒有行動訊號時相當實用，但蘋果希望進一步擴充其功能，讓使用者能有更多應用場合。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果正開發多項以衛星為核心的功能，其中包括讓第三方App也能使用衛星連線能力。

據彭博報導，蘋果可能會為開發者推出可使用的API（應用程式介面），以支援相關功能。不過，並非所有由蘋果自行開發的衛星功能都會以這種方式開放使用。

蘋果也可能擴充現有的「透過衛星傳送訊息」功能。據報導，蘋果嘗試支援傳送照片，不僅侷限於文字訊息。同樣地，蘋果也希望讓Apple Maps能搭配衛星功能運作。雖然衛星原本已用於定位，但葛曼指出，蘋果正在研究讓地圖資料本身也能透過衛星連線傳送給使用者。

蘋果也打算改善目前的連線方式。現行作法要求使用者身處開闊地帶、仰望天空，並依指示手動調整iPhone的方向以對準衛星。

蘋果希望讓使用者即使將手機放在口袋裡或車內，也能自動連上衛星，而不必特別調整手機角度或姿勢。

目前這項服務可讓相容的iPhone以及最新的Apple Watch Ultra 3連接由Globalstar營運的衛星網路。蘋果也曾討論，未來可望透過自家開發的數據機晶片，讓iPad支援衛星通訊，不過目前尚無具體時程。

Globalstar在衛星通訊業中屬於規模較小的業者，旗下衛星群也已老化，不過目前仍足以支撐蘋果的需求。

但整體競爭局勢正在改變。馬斯克旗下的SpaceX憑藉「星鏈」（Starlink）計畫，已成為衛星通訊領域的重要勢力，並和T-Mobile建立廣泛合作關係。

衛星通訊 使用者 馬斯克

延伸閱讀

太空中心：疑受美政府停擺影響 「齊柏林衛星」發射再延期

衛星直連通訊時代來臨 估至2032年規模增逾60倍

蘋果決策轉向 三大關鍵

紐西蘭計劃發展國家太空任務 擬發射自有衛星

相關新聞

金價放閃 站回4,100美元

國際黃金價格連續第二天上漲，因為美國經濟疲軟的疑慮加深，提高聯準會（Fed）下個月再度降息的可能性。美元走軟也帶動金價上...

美喊自產稀土 專家打臉

美國財長貝森特上月表示，北京當局的稀土籌碼，只能再持續兩年，喊出美國兩年就能達成稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的...

南韓啟動全民 AI 育才計畫 培養對象從小學到研究生

儘管廢止了宏偉的導入人工智慧（AI）數位教科書計畫，但南韓政府卻採取了另一項舉措來鞏固其全球AI領導地位，將投資1.4兆...

蘋果擴大手機衛星服務 計劃讓第三方 App 也能使用連線功能

iPhone目前已具備「透過衛星傳送的SOS緊急服務」的功能，已在多次危急情況中發揮關鍵作用。這項技術在沒有行動訊號時相...

英央行擬放寬穩定幣監管

英格蘭銀行（BoE，央行）10日提案放寬對英鎊穩定幣的監管立場，力圖追趕法規較為寬鬆的美國。

山寨版家族辦公室 滿天飛

全球財富激增，催生出有史以來最多的家族理財辦公室，但假冒者也呈爆炸性成長。根據業內人士，有人以募資之名誘騙投資人，也有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。