南韓啟動全民 AI 育才計畫 培養對象從小學到研究生

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓教育部將投資1.4兆韓元，培養從小學到博士後研究的AI人才。 路透
儘管廢止了宏偉的導入人工智慧（AI）數位教科書計畫，但南韓政府卻採取了另一項舉措來鞏固其全球AI領導地位，將投資1.4兆韓元（9.6億美元），培養從小學到研究生的AI人才。

韓國前鋒報報導，南韓教育部10日宣布名為「全民AI人才發展計畫」的國家藍圖，旨在加強個人終身的AI能力。這是教育部首次提出這類計畫，計畫中概述如何透過在整個教育系統中建立完整的人力資源管道，以便讓南韓躋身全球前三大AI強國，同時防止進一步的人才外流。

南韓也面臨AI人才日益短缺的問題，頂尖學生愈來愈不願投身科學和工程領域，而被醫藥和其他高薪專業領域所吸引。

據英國分析公司Tortoise Media的2024全球AI指數，南韓的整體AI競爭力在83國中排名第六，反映出充沛的基建和政府投資；但在人才細項上，南韓只排第13名，凸顯出技術專業人才持續短缺。

為加速供應高階AI人才，南韓政府將導入新的「快速通道」計畫，讓傑出學生能在5.5年內完成其學士、碩士和博士課程，不像一般要八年以上。這套計畫的目的是讓頂尖研究人員能在25歲前就進入業界或學界。

同時，為了留住頂尖學者，南韓政府也考慮設立「國家傑出教授」制度，讓菁英研究員在超過退休年齡的65歲後，也能繼續從事教學和研究；這項措施的適用範圍將不分公私立大學。在中小學教育上，南韓政府則將投資9,000億韓元在國中小、5,000億韓元在高中，從頭開始整合AI教育。

從明年起，南韓政府將在三個地方教育辦公室設立AI教育支援中心，並在2028年擴大至全國17處。這些中心將提供學生、家長和老師進行培訓，並串聯學校與大學及企業，以支持以AI為重點的職業計畫。

至2030年為止，還將每年新增七所AI取向的「大師高中」（Meister High School），專業技職高中也將調整為以AI相關專業為導向，將開設AI課程的科系比率從目前20%提高至50%。

所有小學、國中和高中將在2027年前配備智慧科學實驗室，比率高於目前的60%，以開展機器人學的實作學習和數據導向實驗。

提供額外資訊科技課程和AI社團的AI重點學校，將在2028年從目前的730所增加至2,000所。同時，南韓政府也計劃修改國家的幼稚園至高中課綱，將AI教育正式納入核心科目。

教育部長崔教鎮表示，這項計畫是南韓經濟和科技未來的核心，「AI人才發展關乎著國家存亡，我們必須同心協力」，「教育部將確保每個國民每天日常生活都能輕易使用AI，同時培養多元化人才，引領AI轉型時代」。

南韓 教育部 小學

