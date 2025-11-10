美股早盤／買盤全開 費半噴近3% 油金比特幣全漲

美國政府開門有望，市場擺脫上周的回檔震盪，美股10日早盤四大指數齊聲上揚，美債價格也全線攀高。

道瓊工業指數早盤上漲0.6%，標普500指數漲1%，那斯達克指數漲1.7%，費城半導體指數飆高近3%。

台積電ADR衝高3%，輝達飆升3%。台積電公布，10月營收攀揚16.9%，儘管符合市場預期，卻寫去年2月以來最低增速，凸顯AI熱潮能否持續，仍有不確定性。

參議院有八名民主黨議員倒戈，協助共和黨通過臨時撥款法案的程序表決，朝結束政府停擺邁出一大步。若政府關門落幕，將可恢復發布就業和通膨等重要經濟數據，有助撥開圍繞利率前景的迷霧。

外資公布明年美股目標價，瑞銀喊出，標普500明年將漲至7,500點，意味還有11%上行空間。摩根士丹利也說，企業獲利出現清楚的復甦跡象。

然而，政府關門何時結束仍是未知數，參院尚未就撥款法案舉行最終表決，而且參院過關後，還需送交眾院投票。此外，新撥款法案只提供資金到明年1月，屆時有可能再陷僵局。

然而，市場風險胃納依舊大開，油價、金價、比特幣價格同步走高，美價價格也上揚。Swissquote分析師表示，這只是開場秀，仍可能有冗長的政治戲碼，不過投資人抓住任何進展跡象。

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）上揚近5%，該公司執行長特內夫說，打算開放散戶投資未上市的AI公司。