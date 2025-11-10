快訊

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

特斯拉10月在中國銷量降至3年新低 市占率剩3.2%

中央社／ 北京10日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）10月在中國銷量降至2萬6006輛，創3年新低，反映在當地競爭激烈市場面臨的需求疲軟挑戰。但其在中國製電動車10月出口卻衝上2年新高3萬5491輛。

路透社報導，根據中國汽車工業協會今天公布的數據，特斯拉今年10月在中國銷量較去年同期下滑35.8%，並較9月銷量7萬1525輛大幅減少。

特斯拉在中國推出的Model Y L今年9月開始交貨，這款車是將其最暢銷車款Model Y休旅車加長軸距的6人座版，截至目前僅在中國販售。

特斯拉在中國電動車市場的占有率也由9月的8.7%銳減至10月的僅3.2%，創下3年多來最低紀錄。

特斯拉10月在德國、西班牙、荷蘭及北歐等歐洲國家銷售已低迷，再度凸顯其在歐洲市場持續面臨挑戰。如今在全球最大車市、也是特斯拉今年第3季僅次於美國的第2大市場中國，銷售表現也不佳，並承受愈來愈大壓力。

反觀中國企業小米憑藉其挑戰特斯拉產品的SU7轎車和YU休旅車，10月創下賣出4萬8654輛車的歷史紀錄，未受其轎車事故引發外界對電動車安全產生疑慮的影響。

不過整體而言，中國10月汽車銷量如預期萎縮，因為政府提供的補助和減稅優惠愈來愈少，導致中國消費者信心轉弱。

特斯拉 電動 美國

延伸閱讀

特斯拉新機器人明年量產…規模史上最大 盟立、亞光、和大等受惠

陸鬆綁稀土管制 有利人形機器人供應鏈

影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

特斯拉股東批准馬斯克兆元薪酬 開出兩大KPI

相關新聞

美政府關門結束在望！全球股漲 現貨金價重登4,100美元

華府停擺局面結束取得重大進展，帶動全球股市一陣歡呼，國際黃金價格連續第二天上漲，因為美國經濟疲軟的疑慮加深，提高聯準會（...

美股早盤／買盤全開 費半噴近3% 油金比特幣全漲

美國政府開門有望，市場擺脫上周的回檔震盪，美股10日早盤四大指數齊聲上揚，美債價格也全線攀高。

美政府結束停擺露曙光 亞股多收高

美國聯邦參議院昨晚讓一項包裹支出法案跨過關鍵門檻，有望之後送交眾議院表決通過，以結束這場已創最久紀錄的政府關門。這項消息...

愈跌愈要買！富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文示警崩盤將至，並對他時常吹捧的黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產，給出非...

從「電蚊雷射」到無人機干擾槍 DroneShield成澳洲最強軍工股

澳洲目前市值最高的軍工股DroneShield，其實最初是兩位美國科學家發揮奇想的產物。他們原本只是打算研發一款能在臥室...

兌現川普承諾 美今起暫停對中國海運業301調查 陸船港口費也停收

美國貿易代表署（USTR）宣布，暫停針對中國大陸海運、物流與造船產業進行「301條款」調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。