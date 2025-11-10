快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

美政府結束停擺露曙光 亞股多收高

中央社／ 香港10日綜合外電報導
美政府結束停擺露曙光，帶動亞股今天多收高。圖為香港恒生指數示意圖。(中新社)
美政府結束停擺露曙光，帶動亞股今天多收高。圖為香港恒生指數示意圖。(中新社)

美國聯邦參議院昨晚讓一項包裹支出法案跨過關鍵門檻，有望之後送交眾議院表決通過，以結束這場已創最久紀錄的政府關門。這項消息帶動亞股今天多收高。

法新社報導，美國政府有望恢復運作，有助減輕今年來人工智慧（AI）熱潮造成科技股估值過高所引發的疑慮。

投資人日益關切這次美國政府關門對金融市場造成的影響。政府停擺已導致多項服務暫停，連感恩節前的航空運輸也受到打擊。

美國密西根大學最新公布的調查顯示，11月美國消費者信心較上月大幅下滑。

聯邦參議院昨晚表決內容是啟動對眾議院已通過的支出法案審議，最後以60票對40票通過這項程序性表決，為法案通過正式表決鋪路。

參議院下一步將是按兩黨磋商後的共識修改法案內容，再送回由共和黨掌控的眾議院審議，審議通過交總統川普簽署後，就能讓聯邦政府重新開門。

國會議員們表示，這項協議將恢復糧食券經費、推翻川普解僱數以千計聯邦雇員的決定，並且保證對延長健保補助進行表決。

市場樂觀認為政府關門即將結束，帶動亞洲股市多收高。

東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收紅；馬尼拉股市收黑。

美國政府恢復運作後，就能繼續公布包含勞動市場在內的重要經濟數據，這是聯邦準備理事會（Fed）評估是否於12月再次降息的重要參考依據。

美國 法案 眾議院

延伸閱讀

保瑞10月營收年減17.9% 看好美國製造提供業績動能

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

不顧聯邦命令 紐約州長霍楚重啟發放糧食券

健保攸關生死？研究顯示：與美國死亡率毫無關係

相關新聞

日本快要升息了嗎？日銀會議紀錄暗示最快「這個時間點」料牽動日圓

日本銀行（BoJ，央行）最近期的決策會議紀錄顯示，下一次升息可能最快在12月進行，這符合多數市場參與者的預期。

美政府結束停擺露曙光 亞股多收高

美國聯邦參議院昨晚讓一項包裹支出法案跨過關鍵門檻，有望之後送交眾議院表決通過，以結束這場已創最久紀錄的政府關門。這項消息...

愈跌愈要買！富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文示警崩盤將至，並對他時常吹捧的黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產，給出非...

從「電蚊雷射」到無人機干擾槍 DroneShield成澳洲最強軍工股

澳洲目前市值最高的軍工股DroneShield，其實最初是兩位美國科學家發揮奇想的產物。他們原本只是打算研發一款能在臥室...

兌現川普承諾 美今起暫停對中國海運業301調查 陸船港口費也停收

美國貿易代表署（USTR）宣布，暫停針對中國大陸海運、物流與造船產業進行「301條款」調查。

高盛：美資湧入日股 科技和AI將受追捧

高盛指出，受日股今年報酬率遠超美股所吸引，美國投資人正加速買進和科技和人工智慧（AI）題材相關的日本股票。

