愈跌愈要買！富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文示警崩盤將至，並對他時常吹捧的黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產，給出非常高昂的目標價，鼓勵投資人可趁近期行情回跌時搶進。

他說：「我對黃金的目標價是2.7萬美元，這個目標價來自作為國際知名財經顧問的友人瑞卡茲（Jim Rickards），而我本身也持有兩座金礦。」

「我從1971年開始買黃金，即前總統尼克森捨棄金本位制的那一年。」

他說，尼克森違反了格雷欣法則，該法則指出：「當虛假的貨幣進入貨幣系統...真實的貨幣就會躲起來。」意指劣幣驅逐良幣。

「我對比特幣2026年的目標價是25萬美元、白銀則是100美元。我也持有銀礦，因此知道新的白銀有多稀有。」

他指出，乙太幣將觸及60美元，（譯註：此處清崎可能漏打一個k，綜合研判應是上看6萬美元。）他說，這點他從知名市場策略師湯姆．李得知。他說，乙太幣是穩定幣的區塊鏈，意味著它會遵循梅特卡夫定律，意即網路的價值，會隨著用戶數的增加而呈指數級增長。

他說，這當中的教誨是，他遵循貨幣法則、格雷欣法則，以及梅特卡夫定律。

「不幸的是，美國財政部與聯準會違反了這些法則，他們印製虛假的鈔票來支付帳款。如果你我也像聯準會和財政部那樣做…我們早就因違法入獄了。」

「如今，美國是史上最大債務國，這正是我一直警告『存錢的人才是輸家』的原因。這也是為什麼每當黃金、白銀、比特幣和乙太幣暴跌，我仍持續買進。保重。巨大的財富就在前方。」