快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

聽新聞
0:00 / 0:00

愈跌愈要買！富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文示警崩盤將至，並對他時常吹捧的黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產，給出非常高昂的目標價，鼓勵投資人可趁近期行情回跌時搶進。

他說：「我對黃金的目標價是2.7萬美元，這個目標價來自作為國際知名財經顧問的友人瑞卡茲（Jim Rickards），而我本身也持有兩座金礦。」

「我從1971年開始買黃金，即前總統尼克森捨棄金本位制的那一年。」

他說，尼克森違反了格雷欣法則，該法則指出：「當虛假的貨幣進入貨幣系統...真實的貨幣就會躲起來。」意指劣幣驅逐良幣。

「我對比特幣2026年的目標價是25萬美元、白銀則是100美元。我也持有銀礦，因此知道新的白銀有多稀有。」

他指出，乙太幣將觸及60美元，（譯註：此處清崎可能漏打一個k，綜合研判應是上看6萬美元。）他說，這點他從知名市場策略師湯姆．李得知。他說，乙太幣是穩定幣的區塊鏈，意味著它會遵循梅特卡夫定律，意即網路的價值，會隨著用戶數的增加而呈指數級增長。

他說，這當中的教誨是，他遵循貨幣法則、格雷欣法則，以及梅特卡夫定律。

「不幸的是，美國財政部與聯準會違反了這些法則，他們印製虛假的鈔票來支付帳款。如果你我也像聯準會和財政部那樣做…我們早就因違法入獄了。」

「如今，美國是史上最大債務國，這正是我一直警告『存錢的人才是輸家』的原因。這也是為什麼每當黃金、白銀、比特幣和乙太幣暴跌，我仍持續買進。保重。巨大的財富就在前方。」

黃金 標價 貨幣

延伸閱讀

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

銷售純金飾品要開發票 出售黃金要開立免稅憑證

期貨商論壇／黃金期 震盪走高

比特幣一度跌破10萬美元

相關新聞

日本快要升息了嗎？日銀會議紀錄暗示最快「這個時間點」料牽動日圓

日本銀行（BoJ，央行）最近期的決策會議紀錄顯示，下一次升息可能最快在12月進行，這符合多數市場參與者的預期。

愈跌愈要買！富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文示警崩盤將至，並對他時常吹捧的黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產，給出非...

從「電蚊雷射」到無人機干擾槍 DroneShield成澳洲最強軍工股

澳洲目前市值最高的軍工股DroneShield，其實最初是兩位美國科學家發揮奇想的產物。他們原本只是打算研發一款能在臥室...

兌現川普承諾 美今起暫停對中國海運業301調查 陸船港口費也停收

美國貿易代表署（USTR）宣布，暫停針對中國大陸海運、物流與造船產業進行「301條款」調查。

高盛：美資湧入日股 科技和AI將受追捧

高盛指出，受日股今年報酬率遠超美股所吸引，美國投資人正加速買進和科技和人工智慧（AI）題材相關的日本股票。

小心！「山寨版家族辦公室」滿天飛 冒名者可能有雙重動機

全球財富激增，催生出有史以來最多的「家族辦公室」，但假冒者也呈爆炸性成長。根據業內人士，有人以募資之名誘騙投資人，也有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。