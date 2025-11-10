泰學者：外資重塑東協經濟 各國應多元拓展貿易夥伴

泰國學者今天表示，面對美中競爭、供應鏈重組和美國關稅，東協各國必須強化自身競爭力和制度的透明度，同時積極開拓貿易夥伴和市場，才能在地緣政治緊張的局勢下，維持區域與國際經濟版圖中的韌性與外資吸引力。

泰國朱拉隆功大學經濟學院助理教授詩妮娜（Sineenat Sermcheep）今天在一場國際研討會上表示，大國之間的地緣政治競爭加劇，推動供應鏈重構。各國企業現在正尋求「脫鉤」、「降低風險」，並使其供應鏈結構更為多元，東亞地區半導體和綠色科技產業的供應鏈高度集中就是個證明。

詩妮娜提及，包括富士康、仁寶電子、廣達電腦、和碩聯合科技和英業達等企業正迅速實現生產多元化，這些台灣供應商長期以來幫助Google等美國科技巨頭擺脫對中國的依賴。

她說：「中國科技供應商正在東南亞市場展開激烈競爭，此前，台灣和其他區域的競爭對手，則一直幫助Google和蘋果（Apple）等公司擴大生產規模。」

詩妮娜表示，非中資企業近年也陸續增加對東協的投資，特別是科技與數位經濟領域。她舉例，如亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）及幣安（Binance）等企業已在區域設立據點。

她說：「這些企業不僅做生產與服務，也投入人工智慧（AI）與研發中心，顯示外資對東協高附加價值產業的興趣日益增加。」

詩妮娜補充，外資和供應鏈重組正在重塑東協，特別是東協正成為資料中心的新興樞紐；雖然新加坡與香港仍是主要據點，但投資正轉向柔佛、巴淡島、吉隆坡、曼谷、胡志明及馬尼拉等城市。泰國近年也吸引更多相關投資。

由於中國生產過剩，許多產品湧入東協市場，導致多國對中國的貿易逆差擴大，越南情況最明顯。她說，雖然低價進口有助抑制通膨，但同時也會衝擊本土產業。泰國政府近日對小額進口商品課徵增值稅與關稅，就是為了要為本土企業創造公平的競爭環境。

在當前地緣政治與經濟不確定性下，她認為要與中國在貿易上完全脫鉤並不切實際，因幾乎所有全球製造商都須依賴中國工業，但她說，東協應採取奉行「多向結盟」（Multi-alignment）措施，深化區域內的連結、強化與現有自由貿易夥伴合作，並開拓新市場。

詩妮娜強調，東協各國須提升區域競爭力與制度透明度，因這將是吸引高品質的外資，以及確保經濟長期發展的關鍵。