快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

聽新聞
0:00 / 0:00

從「電蚊雷射」到無人機干擾槍 DroneShield成澳洲最強軍工股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
DroneShield展出的DroneGun Mk4反無人機槍。路透
DroneShield展出的DroneGun Mk4反無人機槍。路透

澳洲目前市值最高的軍工股DroneShield，其實最初是兩位美國科學家發揮奇想的產物。他們原本只是打算研發一款能在臥室裡用雷射電殺蚊子的裝置。

DroneShield於2014年由兩位國防研發人員希林（Brian Hearing）和法蘭克林（John Franklin）創立，兩人原本開發的是一套可用聲波偵測蚊子並以雷射擊殺的系統。

11年後，兩位創辦人看準軍方需求潛力，轉而利用相同技術偵測小型無人機，開發反無人機系統已在烏克蘭戰場上實戰運用。今年1月以來，DroneShield股價漲幅超過三倍，成為澳洲S&P/ASX 200指數中表現最強的股票。

DroneShield目前市值達到29億澳元（約19億美元），超越造船商Austal，成為澳洲市值最大的軍工股。客戶包括各國軍方、機場、監獄（用來防止無人機運毒和武器），以及希望確保大型活動安全的地方執法單位。

DroneShield 執行長沃尼克（Oleg Vornik）接受英國金融時報訪問時說，DroneShield 一開始很難說動政府單位相信小型無人機構成威脅，當年不少人仍視之為玩具。DroneShield於2016年掛牌時，只以2,000萬澳元估值募得700萬澳元，「當時根本沒有市場」。

但烏克蘭戰場和胡塞組織在紅海襲擊商船，凸顯了小型無人機的殺傷力。隨著歐洲國防支出增加，DroneShield順勢受惠，銷往波蘭的裝備部分轉贈烏軍，用於防禦俄軍攻擊。

DroneShield最廣為人知的可干擾訊號的「反無人機槍」，但產品線已擴展至可穿戴的無人機偵測感測器，以及可整合至軍用或民用系統的模組化設備。競爭對手有丹麥的MyDefence、美國的DZYNE Technologies和Anduril等公司。

DroneShield截至去年仍有七成營收來自美國，如今主要市場已轉向歐洲。沃尼克（Oleg Vornik）表示，亞洲市場成長同樣迅速，因為各國「開始出現中國無人機入侵軍事設施和關鍵基礎設施的狀況」。

DroneShield上個月公布第3季營收創新高，由去年同期僅780萬澳幣激增至9,290萬澳幣，目前正擴建雪梨的生產基地，並計劃明年在歐洲和美國尋求合作夥伴共同生產。

美國 軍工股 澳洲

延伸閱讀

尹錫悅戒嚴涉濫用職權與利敵 韓國檢方追加起訴

ATP年終賽／年終球王爭奪戰開打 阿爾卡拉斯首戰退澳洲小野兔

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

被誤認是PRC遭蘇丹網友洗版 國防部：這裡是中華民國

相關新聞

日本快要升息了嗎？日銀會議紀錄暗示最快「這個時間點」料牽動日圓

日本銀行（BoJ，央行）最近期的決策會議紀錄顯示，下一次升息可能最快在12月進行，這符合多數市場參與者的預期。

從「電蚊雷射」到無人機干擾槍 DroneShield成澳洲最強軍工股

澳洲目前市值最高的軍工股DroneShield，其實最初是兩位美國科學家發揮奇想的產物。他們原本只是打算研發一款能在臥室...

兌現川普承諾 美今起暫停對中國海運業301調查 陸船港口費也停收

美國貿易代表署（USTR）宣布，暫停針對中國大陸海運、物流與造船產業進行「301條款」調查。

高盛：美資湧入日股 科技和AI將受追捧

高盛指出，受日股今年報酬率遠超美股所吸引，美國投資人正加速買進和科技和人工智慧（AI）題材相關的日本股票。

小心！「山寨版家族辦公室」滿天飛 冒名者可能有雙重動機

全球財富激增，催生出有史以來最多的「家族辦公室」，但假冒者也呈爆炸性成長。根據業內人士，有人以募資之名誘騙投資人，也有人...

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

OpenAI日前正式推出AI瀏覽器ChatGPT Atlas，引發各界關注。此舉看似挑戰瀏覽器霸主Google Chrome，但實際上ChatGPT Atlas正是採用Google的瀏覽器架構Chromium開發。OpenAI此刻布局瀏覽器市場，背後不只有即將首次公開發行（IPO）的考量，更與推動商模和個人化應用有關。但趨勢能否如OpenAI期待的方向發展？又將對瀏覽器生態帶來哪些影響？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。