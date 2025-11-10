從「電蚊雷射」到無人機干擾槍 DroneShield成澳洲最強軍工股

澳洲目前市值最高的軍工股DroneShield，其實最初是兩位美國科學家發揮奇想的產物。他們原本只是打算研發一款能在臥室裡用雷射電殺蚊子的裝置。

DroneShield於2014年由兩位國防研發人員希林（Brian Hearing）和法蘭克林（John Franklin）創立，兩人原本開發的是一套可用聲波偵測蚊子並以雷射擊殺的系統。

11年後，兩位創辦人看準軍方需求潛力，轉而利用相同技術偵測小型無人機，開發反無人機系統已在烏克蘭戰場上實戰運用。今年1月以來，DroneShield股價漲幅超過三倍，成為澳洲S&P/ASX 200指數中表現最強的股票。

DroneShield目前市值達到29億澳元（約19億美元），超越造船商Austal，成為澳洲市值最大的軍工股。客戶包括各國軍方、機場、監獄（用來防止無人機運毒和武器），以及希望確保大型活動安全的地方執法單位。

DroneShield 執行長沃尼克（Oleg Vornik）接受英國金融時報訪問時說，DroneShield 一開始很難說動政府單位相信小型無人機構成威脅，當年不少人仍視之為玩具。DroneShield於2016年掛牌時，只以2,000萬澳元估值募得700萬澳元，「當時根本沒有市場」。

但烏克蘭戰場和胡塞組織在紅海襲擊商船，凸顯了小型無人機的殺傷力。隨著歐洲國防支出增加，DroneShield順勢受惠，銷往波蘭的裝備部分轉贈烏軍，用於防禦俄軍攻擊。

DroneShield最廣為人知的可干擾訊號的「反無人機槍」，但產品線已擴展至可穿戴的無人機偵測感測器，以及可整合至軍用或民用系統的模組化設備。競爭對手有丹麥的MyDefence、美國的DZYNE Technologies和Anduril等公司。

DroneShield截至去年仍有七成營收來自美國，如今主要市場已轉向歐洲。沃尼克（Oleg Vornik）表示，亞洲市場成長同樣迅速，因為各國「開始出現中國無人機入侵軍事設施和關鍵基礎設施的狀況」。

DroneShield上個月公布第3季營收創新高，由去年同期僅780萬澳幣激增至9,290萬澳幣，目前正擴建雪梨的生產基地，並計劃明年在歐洲和美國尋求合作夥伴共同生產。