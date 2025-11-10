中資餐飲擴張又精品化 新加坡餐飲業迎洗牌挑戰

快訊

中央社／ 新加坡10日專電

觀光客過去走在新加坡街道上，可見許多新加坡在地餐廳和風味小店，但近年更引人注目的反而是中資餐飲與新潮店面。分析指出，中國餐飲品牌快速擴張，也正轉向品牌升級，進一步加劇在地餐飲業的洗牌局面。

聯合早報近日報導，今年以來新加坡已有上千家餐飲店停止營業，其中6成在開業不到5年內就關閉，與此同時，曾以低價、高量模式迅速擴張的中國餐飲品牌，現正轉向品牌形象升級，進一步加劇了獅城餐飲業的洗牌局面。

報導指出，顧問公司墨騰創投（Momentum Works）數據顯示，去年6月新加坡共有約32個中資餐飲品牌，經營184家分店；到了今年8月中資品牌已增至85個，分店數也達到405家，品牌與門店數量翻倍成長。隨著餐飲零售業進入下個發展階段，早期快速擴張的中資品牌，正逐步轉向強調概念優化與精緻化經營。

顧問公司萊坊（Knight Frank）主管徐偉傑受訪時分析，資金雄厚的國際與中資品牌，在選址上特別講究，「他們傾向選在地點醒目、曝光度高的旗艦店，或是地標性據點、主打體驗與生活風格的商場，甚至會打造符合品牌定位、精緻規劃的專屬區域。」

徐偉傑指出，對許多國際連鎖品牌來說，新加坡是一個展示舞台，「它們希望選址能夠提高在觀光客與本地民眾中的能見度，提供穩定一致的餐飲體驗，並與高端或生活風格類的鄰近品牌維持良好互動。」

以茶品牌茶姬為例，這個品牌在新加坡短短一年多就開了22家分店。除了迅速擴張版圖外，也在牛車水設立全新旗艦店，店內除了有手繪大型壁畫外，還規劃了品牌商品的專區，展現品牌體驗感。

租金成本上漲是在地餐飲業者經營上的挑戰，戴德梁行（Cushman & Wakefield）新加坡及東南亞研究部主管黃顯洋受訪表示，多數租戶在租期上仍偏好簽3年約，以分攤裝潢成本，目前尚未出現明顯轉向較短租期的趨勢。

他也指出，除了租金收益，業主也會評估租戶的經營理念是否與整個商場風格契合，「這有助於強化商場的定位，也避免品牌之間互相競爭、消耗商機。」

