兌現川普承諾 美今起暫停對中國海運業301調查 陸船港口費也停收
美國貿易代表署（USTR）宣布，暫停針對中國大陸海運、物流與造船產業進行「301條款」調查。
暫停措施自美東時間11月10日凌晨12時01分（台灣時間10日中午12時01分）起生效。
此舉是在美國總統川普與中國國家主席習近平10月底達成貿易協議後所做出的。接下來，美國將依據301條款針對這項調查所涉及的議題與中國大陸展開談判。
美國上周已推動要落實川普對習近平承諾，即準備暫停實施針對中國造船業的一連串懲罰措施。美國貿易代表葛里爾6日表示，除暫停對中國進口的岸邊起重機和貨櫃板架徵收關稅外，也暫停對中國建造並營運、停靠美國港口的商船徵收費用，也就是所謂的「港口費」。
這項舉措實際上是一項為期一年的承諾，美方在此期間不會依據對中國海運、物流及造船業的調查結果徵收關稅或採取其他懲罰性措施。不過，川普在貿易議題上一向態度多變。
原先根據1974年貿易法第301條進行的這項海事調查始於拜登政府期間，並獲得代表美國鋼鐵工人與造船工人的工會支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言