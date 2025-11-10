兌現川普承諾 美今起暫停對中國海運業301調查 陸船港口費也停收

美國貿易代表署（USTR）宣布，暫停針對中國大陸海運、物流與造船產業進行「301條款」調查。

暫停措施自美東時間11月10日凌晨12時01分（台灣時間10日中午12時01分）起生效。

此舉是在美國總統川普與中國國家主席習近平10月底達成貿易協議後所做出的。接下來，美國將依據301條款針對這項調查所涉及的議題與中國大陸展開談判。

美國上周已推動要落實川普對習近平承諾，即準備暫停實施針對中國造船業的一連串懲罰措施。美國貿易代表葛里爾6日表示，除暫停對中國進口的岸邊起重機和貨櫃板架徵收關稅外，也暫停對中國建造並營運、停靠美國港口的商船徵收費用，也就是所謂的「港口費」。

這項舉措實際上是一項為期一年的承諾，美方在此期間不會依據對中國海運、物流及造船業的調查結果徵收關稅或採取其他懲罰性措施。不過，川普在貿易議題上一向態度多變。

原先根據1974年貿易法第301條進行的這項海事調查始於拜登政府期間，並獲得代表美國鋼鐵工人與造船工人的工會支持。