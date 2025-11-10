日本不再逐年檢視財政 高市：改以多年期衡量支出
日本首相高市早苗上週末表示，政府將放棄目前以「年度」為基準的財政目標，改採「多年期」衡量支出的新方式。
以主張大規模財政支出聞名的高市此言，標誌日本財政政策的重大轉向；歷屆政府一直以年度財政目標，作為展現長期財政健全決心的重要工具。
根據政府今年6月制定的長期財政藍圖，日本原計劃在2025至2026財政年度間實現「基本收支盈餘」。
當被問及該目標時，高市7日在國會表示，她將放棄以基本財政收支餘額（primary budget balance）作為日本財政整頓的主要指標。
她指出，政府將「以數年為單位觀察財政收支狀況」，以檢視日本財政健全化的進展。
所謂「基本財政收支餘額」，指的是扣除新發行公債與債務利息支出後，政府政策支出能否不依賴舉債來支撐。
由於歷屆政府為刺激經濟、應對疫情等衝擊而多次推出龐大的財政支出方案，日本已多次延後實現基本收支盈餘的時間表。
高市多次批評「基本財政收支餘額」指標不符合國際標準，且過度限制日本運用財政政策刺激經濟成長的能力。
她並表示，自己的政府將編制一項支出方案，以緩解生活成本上升帶來的衝擊，同時加大對成長領域及國防的投資。
目前日本公共債務規模約為其國內生產毛額（GDP）的兩倍，為主要經濟體中最嚴重者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言