日本快要升息了嗎？日銀會議紀錄暗示最快「這個時間點」料牽動日圓

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀官員在最近期會議的討論中，暗示下一次升息可能最快在12月進行。美聯社

日本銀行（BoJ，央行）最近期的決策會議紀錄顯示，下一次升息可能最快在12月進行，這符合多數市場參與者的預期。

根據周一公布的意見摘要，日銀九位理事會成員中，一位理事表示：「可能幾乎已達到進一步邁向政策利率正常化的條件」，但同時強調必須檢視基本通膨情況。日銀理事會在10月30日結束為期兩天的會議，以7比2票數決定維持基準利率在0.5%不變。

摘要顯示，九位理事普遍認為升息時機日漸逼近，這與日銀總裁植田和男近期釋放的訊號一致，植田近來曾暗示未來數月內可能升息。幾乎所有日銀觀察人士都預期明年1月底前會升息，目前焦點已轉向升息是否落在12月19日或再晚一個月。

摘要公布後，日圓兌美元匯率約在153.80附近。日圓上周曾觸及八個月新低154.48。

摘要也反映出理事會的焦點正轉向今年稍後展開的新一輪年度薪資談判。一名理事指出，在美國關稅不確定性消除後，有必要檢視薪資成長的「初步」動能。這和植田上月會後記者會的說法相同，顯示當局可能會在今年底或明年初、即工會與企業於3月公布初步統計前，獲得足夠的信心來推動升息。

一位理事表示：「如果全球經濟與金融市場沒有出現負面消息，且企業持續展現積極調薪行為，可能促使政策調整。」

儘管美國關稅政策帶來不確定性，但目前幾乎沒有跡象顯示薪資上漲動能明顯減弱。日本最大勞工團體上月表示，新一輪談判的加薪目標與一年前相同，而上一輪創下34年來最大加薪幅度。

日銀10月的決策會議，是高市早苗於10月21日就任首相後的首次央行政策會議。高市以貨幣寬鬆派著稱，許多經濟學家認為她的上任可能使利率維持不變，因為當局需顧及政治因素。市場正在觀察她是否會在未來幾個月內試圖阻止升息。

根據彭博上月調查，約半數觀察人士預測日銀12月將升息，而約98%預期最晚在明年1月前升息。

一名理事說：「儘管仍存在不確定性，日銀將必須根據經濟展望與達成的可能性來調整政策利率。」

薪資 日本

