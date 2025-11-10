高盛：美資湧入日股 科技和AI將受追捧

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日經225指數今年以美元計算上漲約30%，相較於標普500指數僅上漲14%。美聯社
高盛指出，受日股今年報酬率遠超美股所吸引，美國投資人正加速買進和科技和人工智慧（AI）題材相關的日本股票。

高盛日本股票首席策略師柯克（Bruce Kirk）接受彭博訪問時說：「美國資金流入速度，已是安倍經濟學以來最快。」他表示，美國投資人投入日股的參與度已升至2022年10月以來最高水準，他也透露近日頻頻有人登門請益。

受美資買盤鼓動，今年以美元計價的日本股市表現亮眼。隨日圓升值2.5%，以及首相高市早苗推動寬鬆刺激政策帶來的樂觀心理，日經225指數今年以美元計算上漲約30%，相較於標普500指數僅上漲14%。

隨美資源源而入，日本股市可能出現轉折，重心由價值股轉向成長型股。2021年以來，在東京證券交易所和政府推動有利投資人的政策帶動下，價值股已連續四年表現優於成長股。

柯克日前接受訪問時說：「美資參與度持續上升意義重大，他們傾向投入科技和人工智慧（AI）題材。」

他認為，外資持有日股淨部位仍低於安倍經濟學時期高峰，外資後續買盤仍有成長空間。柯克指出，外資持續尋求資產分散配置，這股趨勢可望延續。

根據日本交易所集團公布的數據，外資10月下半月買超日股和期指3,840億日圓（約25億美元）。

不過，柯克也提醒，日經指數10月下旬已進入超買區間，因此他不排除市場短線出現整理。

