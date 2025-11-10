快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果擬推衛星新功能 讓iPhone無訊號時可傳照片並支援第三方App

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果2022年推出iPhone 14時即納入「透過衛星傳送的SOS緊急服務」。美聯社
蘋果2022年推出iPhone 14時即納入「透過衛星傳送的SOS緊急服務」。美聯社

iPhone 目前已具備「透過衛星傳送的SOS緊急服務」（Emergency SOS via Satellite）的功能，已在多次危急情況中發揮關鍵作用。這項技術在沒有行動訊號時相當實用，但蘋果希望進一步擴充其功能，讓使用者能有更多應用場合。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果正開發多項以衛星為核心的功能，其中包括讓第三方 App 也能使用衛星連線能力。

據彭博報導，蘋果可能會為開發者推出可使用的 API（應用程式介面），以支援相關功能。不過，並非所有由蘋果自行開發的衛星功能都會以這種方式開放使用。

蘋果也可能擴充現有的「透過衛星傳送訊息」（Messages via Satellite）功能。據報導，蘋果嘗試支援傳送照片，不僅侷限於文字訊息。

同樣地，蘋果也希望讓 Apple Maps 能搭配衛星功能運作。雖然衛星原本已用於定位，但葛曼指出，蘋果正在研究讓地圖資料本身也能透過衛星連線傳送給使用者。

蘋果也打算改善目前的連線方式。現行作法要求使用者身處開闊地帶、仰望天空，並依指示手動調整 iPhone 的方向以對準衛星。

蘋果希望讓使用者即使將手機放在口袋裡或車內，也能自動連上衛星，而不必特別調整手機角度或姿勢。

目前這項服務可讓相容的 iPhone以及最新的 Apple Watch Ultra 3連接由 Globalstar營運的衛星網路。蘋果也曾討論，未來可望透過自家開發的行動數據晶片，讓 iPad 支援衛星通訊，不過目前尚無具體時程。

Globalstar 在衛星通訊業中屬於規模較小的業者，旗下衛星群也已老化，不過目前仍足以支撐蘋果的需求。

但整體競爭局勢正在改變。馬斯克旗下的SpaceX憑藉「星鏈」（Starlink）計畫，已成為衛星通訊領域的重要勢力，並和 T-Mobile US 建立廣泛合作關係。Verizon和 AT&T 也正積極開發各自的衛星服務。

衛星通訊 使用者 馬斯克

延伸閱讀

太空中心：疑受美政府停擺影響 「齊柏林衛星」發射再延期

衛星直連通訊時代來臨 估至2032年規模增逾60倍

蘋果決策轉向 三大關鍵

紐西蘭計劃發展國家太空任務 擬發射自有衛星

相關新聞

小心！「山寨版家族辦公室」滿天飛 冒名者可能有雙重動機

全球財富激增，催生出有史以來最多的「家族辦公室」，但假冒者也呈爆炸性成長。根據業內人士，有人以募資之名誘騙投資人，也有人...

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

OpenAI日前正式推出AI瀏覽器ChatGPT Atlas，引發各界關注。此舉看似挑戰瀏覽器霸主Google Chrome，但實際上ChatGPT Atlas正是採用Google的瀏覽器架構Chromium開發。OpenAI此刻布局瀏覽器市場，背後不只有即將首次公開發行（IPO）的考量，更與推動商模和個人化應用有關。但趨勢能否如OpenAI期待的方向發展？又將對瀏覽器生態帶來哪些影響？

股市震盪不改多頭信心 專家點出唯一隱憂

近期股市屢創新高的漲勢暫歇，但路透報導，多數投資人將此次回調視為喘息機會，並非潛藏深層危機的徵兆。標普500指數過去八個...

亞洲晶片股仍有吸引力 現在做空AI交易還太早

人工智慧（AI）泡沫與美國科技股價位過高的憂慮，拖累亞洲科技股上周重挫，為4月來最大單周跌幅，引發投資人擔心AI與晶片類...

白宮入股企業當紅炸子雞 政府投資業者帶動股價飆升

美國川普政府近來陸續打破歷任政府不入股上市公司的慣例，取得可能攸關國家安全的上市公司股權，促使投資人積極獵尋接下來可能出...

日攻戰略產業祭減稅優惠 首相高市拋新經濟政策

日媒報導，日本新任首相高市早苗10日將提出「成長戰略」經濟政策，預料將包括為人工智慧（AI）和生物科技等17個戰略領域的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。