股市震盪不改多頭信心 專家點出唯一隱憂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股近期漲勢暫歇，多數投資人認為這只是遇上減速丘，而不是危機預兆。路透
近期股市屢創新高的漲勢暫歇，但路透報導，多數投資人將此次回調視為喘息機會，並非潛藏深層危機的徵兆。標普500指數過去八個交易日累跌2.4%，主因是美國經濟狀況以及AI和科技股估值過高令人憂慮。

Neuberger Berman全球股票研究部資深策略師Raheel Siddiqui形容：「這只是碰上減速丘，不是會讓車輛撞毀的高牆。我認為當前並不具備引發深度修正、衰退或熊市的先決條件。」

儘管市場對估值與集中度感到不安，但多數投資人指出，此輪牛市根基穩固：聯準會放鬆金融條件、AI帶動資本支出熱潮、以及穩健的經濟背景，都持續鼓勵市場風險偏好。

Eaton Vance股票聯席主管Chris Dyer強調：「目前未見資金配置與市場情緒出現重大轉變。」

此次回調受關注的部分原因是，自4月關稅引發的拋售潮平息後，市場久未大幅調整。財富管理公司Glenmede投資策略副總裁Mike Reynolds指出，這次波動「是對市場波動性常態存在的提醒」。

True Partner Capital聯合投資長Tobias Hekster分析，目前情況主要是高點獲利了結，看不出明顯的資金撤出。

Aptus Capital Advisors股票主管David Wagner提醒，「過度反應反而構成重大風險，此時撤資可能錯失良機」。

Federated Hermes首席市場策略師Phil Orlando則展望，「若未來一兩季市場震盪加劇，恰是逢低布局的契機」。

美國商業經濟協會（NABE）調查顯示，在強勁消費支出支撐下，美國第2季經濟成長優於預期，企業投資激增有望抵消消費與全球貿易放緩影響，維持經濟擴張。

American Century Investments投資長Victor Zhang指出：「觀察全球經濟基本面，美國及新興市場仍保持強勁增長，即便有疲軟也屬健康水準。」

然而，標普500指數今年已上揚14%、那斯達克指數更大漲19%，多數分析師警告，回檔風險仍有可能擴大，而且美國政府美國政府關門導致官方經濟數據中斷，投資人必須自行斟酌權衡零星的民間數據，更提高了市場過度反應的風險。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall認為，市場有進一步走弱的可能，「牛市並非壽終正寢，而是死於恐懼。眼下市場最怕的是經濟衰退」。

