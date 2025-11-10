本周開盤前 五件國際事不可不知

投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心開始動搖。那斯達克綜合指數上周出現美國總統川普宣布全球對等關稅以來單周最慘表現，其中AI概念股蒸發近1兆美元。在財報壓軸好戲輝達（NVIDIA）再過兩周登場前，科技股恐仍陷波盪。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

那斯達克周跌3% AI股慘烈 Meta、甲骨文等受創

那斯達克綜合指數上周五（7日）下跌0.2%，周線跌幅達3%，為4月以來最大單周跌幅。標普500指數和道瓊工業指數各漲0.1%和0.2%，但一周下來也各跌1.6%和1.2%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五都跌了1%，周線各跌3.9%和4.6%。

上周一開始科技股氣勢還不錯，亞馬遜（Amazon）宣布簽下價值380億美元的運算服務合約。不過，AI飆股Palantir財報未能打動華爾街，美超微（Super Micro Computer）和高通（Qualcomm）財報也讓投資人失望。對整體AI題材的投資信心轉趨謹慎，市場開始懷疑科技巨人大舉投入的資金是否真能帶來回報。

投資人對這類飆股毫不手軟。今年股價翻倍的Palantir上周重挫11%；輝達大跌7%，甲骨文（Oracle）也跌了9%。避險基金經理人「大賣空」貝瑞上周公開他做空Palantir和輝達，進一步加深市場對科技股漲勢可能告終的疑慮。

輝達、Meta、Palantir和甲骨文等八檔主要AI概念股市值一周縮水約8,000億美元，單單是輝達便蒸發了3,500億美元。

輝達CEO盼台積電供應更多晶圓 以滿足強勁的AI需求

輝達執行長黃仁勳表示，由於人工智慧（AI）需求依然強勁，他已向台積電（2330）要求增加供應晶片。

黃仁勳在現身新竹台積電運動會時告訴記者：「業務非常強勁，且每個月都在成長，越來越強。」他在周六表示，輝達的三家AI記憶晶片供應商——SK海力士、三星電子和美光科技——都已提升了「龐大產能」以支持輝達。

台積電董事長魏哲家周六也表示，黃仁勳這次會面時要求更多晶圓。魏哲家告訴員工，台積電預計今後每年的銷售額都將創下新高。

美參院力拚終結政府關門 兩黨接近達成臨時支出協議

美國參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）7日表示，雙方正逐步接近協議，他計於周日對一項範圍較小的支出法案進行試探性表決，以結束已持續40天的政府關門。

彭博引述知情人士報導，一部分民主黨籍參議員傾向支持推動法案進入表決程序，前提是最終條文能協調妥當，其中包括保障公務員免於裁員的條款。支持人數規模足以達到通過法案所需的60票門檻。

即使周日表決通過，也不代表政府關門能立即結束。眾議院民主黨人也須同意這項方案。兩院多位民主黨議員仍堅持，必須以延長一年低收入美國人健保補貼（即歐記健保補助）為交換條件，才會同意重新開門。

受十一假期需求推動 大陸消費者物價指數意外上漲

由於10月假期刺激了旅遊、食品和交通運輸需求，大陸10月消費者物價意外上漲。

國家統計局周日發布的數據顯示，10月消費者價格指數較去年同期上漲0.2%，彭博社調查經濟學家的預測中值為下降0.1%。剔除食品和能源等波動較大的項目後，大陸核心CPI當月上漲1.2%。

過去數月大陸面臨通縮壓力，8月和9月物價連續下跌後才重回通膨區間。

鳳凰颱風登陸菲律賓 大馬尼拉地區及鄰近省份今停班停課

鳳凰颱風週日晚間侵襲菲律賓東北部，預料西進穿越呂宋島期間，將造成大範圍損壞和豪雨洪災。

根據菲律賓氣象、地球物理暨天文局（PAGASA）通報，鳳凰颱風於當地時間晚間9時10分在奧羅拉省迪納倫岸（Dinalungan）登陸，至晚間11時接近新比斯開省卡西布（Kasibu）。氣象單位警告，暴雨區降雨量最高可達200毫米（約7.9英吋），恐引發洪水和土石流，同時伴隨強風掀屋、倒樹並造成大規模停電。

鳳凰的最大持續風速達每小時185公里（約115英里），陣風最高可達230公里，依美國颶風等級薩菲-辛普森五級標準，屬於三級颱風。颱風在登陸前已造成兩人喪生，並迫使超過百萬人撤離。

菲律賓總統馬可仕下令，大馬尼拉地區及鄰近省份周一政府機關停班，學校停課至周二，私人企業則由各主管自行決定是否停工。