韓擬延長退休年齡至65歲

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

隨著南韓正邁入超高齡化社會，執政的共同民主黨（DPK）已提議將法定退休年齡由60歲提高到65歲，矢言要今年底前通過法案，引發了正反兩方激辯。

共同民主黨規劃從2027年開始逐步調高退休年齡，到2033年時提高退休年齡到65歲。這項法案若通過，將是南韓2016年來首度延長法定退休年齡。

共同民主黨表示，其提高退休年齡特別委員會已和工會組織「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）與「韓國勞動組合總聯盟」（FKTU）、以及韓國雇主聯盟（KEF）等主要團體討論，希望協調勞資雙方的立場。勞工團體支持盡快通過立法，警告若維持目前退休年齡，可能使1964-1974年出生的南韓嬰兒潮世代在符合退休資格時無法領取國家退休金，加劇老年貧困，推高福利支出。

但企業界則抱持謹慎態度，KEF建議國會審慎考慮，警告可能使已面臨高昂勞動成本的企業，負擔加重，提議另外制定專法，促進年長勞工再就業，並建議一開始先根據企業規模和類型，延長勞工的就業時間。

此外，政府數據顯示，退休年齡每延長一年，可能使多達5萬名年長勞工繼續就業，但年輕人原已嚴峻的就業狀況將更加惡化。

