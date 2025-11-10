美貧富差距 牽動Fed決策

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國貧富差距擴大，可能使美國經濟面臨衰退風險，也可能成為聯準會（Fed）12月降息與否的考量因素之一。他也形容12月的決策表決為一場「平衡行動」。

英國金融時報（FT）報導，威廉斯說，「從生活成本、住房開支，以及許多家庭基本上都是月光族來看，有相當多證據顯示，中低收入家庭在負擔能力方面，面臨一些限制」，較富裕的美國人卻在此時受惠於股市「飆漲至歷史高點」。

他指出，隨著就業市場降溫，美國家庭呈現的「分化」（disaggregated）情況，可能會影響他對Fed是否在12月降息的判斷。威廉斯同時也是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）副主席。

Fed主席鮑爾和理事沃勒（Christopher Waller）等官員，已開始更關注威廉斯口中缺乏「強度和動能」的勞動市場，會如何影響一般美國人的經濟前景。鮑爾和沃勒曾說，強勁的消費支出是不成比例地由收入較高的族群推動。