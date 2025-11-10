快訊

2026大選 綠憂「總統因素」影響縣市長初選

打擊毒駕！為解執法困境 唾液毒品快篩最快本月上路

美貧富差距 牽動Fed決策

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國貧富差距擴大，可能使美國經濟面臨衰退風險，也可能成為聯準會（Fed）12月降息與否的考量因素之一。他也形容12月的決策表決為一場「平衡行動」。

英國金融時報（FT）報導，威廉斯說，「從生活成本、住房開支，以及許多家庭基本上都是月光族來看，有相當多證據顯示，中低收入家庭在負擔能力方面，面臨一些限制」，較富裕的美國人卻在此時受惠於股市「飆漲至歷史高點」。

他指出，隨著就業市場降溫，美國家庭呈現的「分化」（disaggregated）情況，可能會影響他對Fed是否在12月降息的判斷。威廉斯同時也是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）副主席。

Fed主席鮑爾和理事沃勒（Christopher Waller）等官員，已開始更關注威廉斯口中缺乏「強度和動能」的勞動市場，會如何影響一般美國人的經濟前景。鮑爾和沃勒曾說，強勁的消費支出是不成比例地由收入較高的族群推動。

美國 Fed

延伸閱讀

狀元是救贖？開季2勝6敗西區坐爐主 獨行俠該認清現實了

NBA／雷霆威廉斯再動手術取出螺絲 10至14天後接受複查

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

聯準會再降息1碼 鮑爾：12月降息並非板上釘釘

相關新聞

亞洲晶片股仍有吸引力 現在做空AI交易還太早

人工智慧（AI）泡沫與美國科技股價位過高的憂慮，拖累亞洲科技股上周重挫，為4月來最大單周跌幅，引發投資人擔心AI與晶片類...

白宮入股企業當紅炸子雞 政府投資業者帶動股價飆升

美國川普政府近來陸續打破歷任政府不入股上市公司的慣例，取得可能攸關國家安全的上市公司股權，促使投資人積極獵尋接下來可能出...

日攻戰略產業祭減稅優惠 首相高市拋新經濟政策

日媒報導，日本新任首相高市早苗10日將提出「成長戰略」經濟政策，預料將包括為人工智慧（AI）和生物科技等17個戰略領域的...

美貧富差距 牽動Fed決策

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國貧富差距擴大，可能使美國經濟面臨衰退風險，也可能成為聯...

韓擬延長退休年齡至65歲

隨著南韓正邁入超高齡化社會，執政的共同民主黨（DPK）已提議將法定退休年齡由60歲提高到65歲，矢言要今年底前通過法案，...

信用卡、商家將大和解 Visa、Mastercard可望調降手續費

美國媒體報導，信用卡業者威士卡（Visa）和萬事達卡（Mastercard）正與商家接近達成和解協議，將調降商家支付的手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。