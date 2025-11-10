白宮入股企業當紅炸子雞 政府投資業者帶動股價飆升

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
川普政府已先後取得英特爾、MP原料公司及美洲鋰業（Lithium Americas）等上市企業股權。圖為美國總統川普。（美聯社）
美國川普政府近來陸續打破歷任政府不入股上市公司的慣例，取得可能攸關國家安全的上市公司股權，促使投資人積極獵尋接下來可能出現的「白宮概念股」，交易員認為，聚焦於銻礦的礦產探勘業者Military金屬公司、石墨生產商Novonix及The Metals公司等海底採礦業者，可能是下一個目標。

在川普政府已先後取得英特爾、MP原料公司及美洲鋰業（Lithium Americas）等上市企業股權後，交易員紛紛試圖仿效川普思維，尋找下一個目標，因為美國政府入股的消息常激勵業者股價大漲。例如MP原料7月獲國防部入股以來，股價已翻漲近一倍。

加拿大溫哥華交易員吉登斯（Adam Giddens）近來鎖定Military金屬，該公司正在探索能用於炸藥、核武及紅外線感測器等軍事設備的銻礦新來源「銻的戰略重要性和供應鏈脆弱引起我注意，所以我開始尋找事業涉及銻的上市公司。從資源基礎規模與位置來看，我認為Military金屬是這個領域下一波戰略投資強而有力的標的」。

目前中國大陸是最大銻生產國，俄羅斯也是主要供應國。

波士頓交易員漢森（Cole Hansen）看上Novonix，該公司去年12月從美國能源部獲得最多7.55億美元貸款，他認為Novonix占據從政府入股趨勢受益的「絕佳位置」。

Old West投資管理公司合夥人兼投資組合經理人拉克斯（Brian Laks）則認為，The Metals和奧德賽海洋探測（Odyssey）等海底採礦業者，可能成為政府入股目標。

Roundhill金融公司已向監管機關申請推出一檔指數股票型基金（ETF），布局反映美國政府投資策略的產業標的。

美國 川普 上市公司

