亞洲晶片股仍有吸引力 現在做空AI交易還太早

人工智慧（AI）泡沫與美國科技股價位過高的憂慮，拖累亞洲科技股上周重挫，為4月來最大單周跌幅，引發投資人擔心AI與晶片類股可能正接近短期頂峰，審慎觀望後市，但樂觀人士認為，這次為健全回檔，亞洲晶片股的價位仍相對有吸引力，道富投資管理公司也認為，現在要做空AI交易還太早。

今年來亞洲科技股表現優於美國科技股，MSCI亞太指數今年來上漲24%，是16年來漲幅超過標普500指數最多的一年，主因股價較低，以及中國大陸AI科技進展所激發的興奮情緒。

但這波漲勢也引起「過熱」的憂慮，南韓證交易所甚至罕見對海力士今年來上漲逾200%的走勢發出警告。近來的強勁漲勢也促成上周股價反轉。

分析師指出，亞股大幅回檔反映另一項結構性問題：各大指數極度集中於科技巨擘。目前台積電（2330）占台股指數的權重超過40%，是十年前的三倍，南韓三星電子與海力士共約占Kospi指數權重的30%，日經225指數前五大股票占指數權重的38%。

散戶熱烈參與也激化震幅。南韓KB證券公司指出，「外資仍在場外觀望，散戶與國內人士熱烈參與，帶動亞股震盪及類股輪動」。此外，投資人降低聯準會（Fed）持續降息的預期，帶動美元回升，吸引資金重返美國資產，也加重亞洲晶片股的壓力。

不過樂觀者仍在。南韓NH投資證券公司分析師指出，近來的回檔只是獲利了結所致，心理面的影響超過基本面，許多投資人也可能認為股市至少會有一次回檔，但這波回檔之後，亞洲晶片股仍具有相對的吸引力。彭博亞洲半導體股以預估獲利計算的本益比平均約18倍，遠低於費城半導體指數的28倍。道富投資管理公司商業長佩格莉雅重申看多AI交易的立場，因為投資人仍不願遠離AI題材。

然而，由於高盛與摩根士丹利都警告全球股市可能回檔，使投資人轉為審慎。新加坡M&G投資公司經理人波斯哈表示，「最近幾周我們站在賣方，目前價位還未到我們準備加碼的水準」。