快訊

2026大選 綠憂「總統因素」影響縣市長初選

打擊毒駕！為解執法困境 唾液毒品快篩最快本月上路

亞洲晶片股仍有吸引力 現在做空AI交易還太早

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
今年來亞洲科技股表現優於美國科技股，MSCI亞太指數今年來上漲24%。（路透）
今年來亞洲科技股表現優於美國科技股，MSCI亞太指數今年來上漲24%。（路透）

人工智慧（AI）泡沫與美國科技股價位過高的憂慮，拖累亞洲科技股上周重挫，為4月來最大單周跌幅，引發投資人擔心AI與晶片類股可能正接近短期頂峰，審慎觀望後市，但樂觀人士認為，這次為健全回檔，亞洲晶片股的價位仍相對有吸引力，道富投資管理公司也認為，現在要做空AI交易還太早。

今年來亞洲科技股表現優於美國科技股，MSCI亞太指數今年來上漲24%，是16年來漲幅超過標普500指數最多的一年，主因股價較低，以及中國大陸AI科技進展所激發的興奮情緒。

但這波漲勢也引起「過熱」的憂慮，南韓證交易所甚至罕見對海力士今年來上漲逾200%的走勢發出警告。近來的強勁漲勢也促成上周股價反轉。

分析師指出，亞股大幅回檔反映另一項結構性問題：各大指數極度集中於科技巨擘。目前台積電（2330）占台股指數的權重超過40%，是十年前的三倍，南韓三星電子與海力士共約占Kospi指數權重的30%，日經225指數前五大股票占指數權重的38%。

散戶熱烈參與也激化震幅。南韓KB證券公司指出，「外資仍在場外觀望，散戶與國內人士熱烈參與，帶動亞股震盪及類股輪動」。此外，投資人降低聯準會（Fed）持續降息的預期，帶動美元回升，吸引資金重返美國資產，也加重亞洲晶片股的壓力。

不過樂觀者仍在。南韓NH投資證券公司分析師指出，近來的回檔只是獲利了結所致，心理面的影響超過基本面，許多投資人也可能認為股市至少會有一次回檔，但這波回檔之後，亞洲晶片股仍具有相對的吸引力。彭博亞洲半導體股以預估獲利計算的本益比平均約18倍，遠低於費城半導體指數的28倍。道富投資管理公司商業長佩格莉雅重申看多AI交易的立場，因為投資人仍不願遠離AI題材。

然而，由於高盛與摩根士丹利都警告全球股市可能回檔，使投資人轉為審慎。新加坡M&G投資公司經理人波斯哈表示，「最近幾周我們站在賣方，目前價位還未到我們準備加碼的水準」。

指數 回檔 投資人

延伸閱讀

黃仁勳：輝達業務非常強勁 新一代 Rubin 已進入產線

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

南亞科、華邦電第3季終於賺錢…南韓記憶體廠吃肉、台灣喝湯 謝金河籲思考這件事

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

相關新聞

亞洲晶片股仍有吸引力 現在做空AI交易還太早

人工智慧（AI）泡沫與美國科技股價位過高的憂慮，拖累亞洲科技股上周重挫，為4月來最大單周跌幅，引發投資人擔心AI與晶片類...

白宮入股企業當紅炸子雞 政府投資業者帶動股價飆升

美國川普政府近來陸續打破歷任政府不入股上市公司的慣例，取得可能攸關國家安全的上市公司股權，促使投資人積極獵尋接下來可能出...

日攻戰略產業祭減稅優惠 首相高市拋新經濟政策

日媒報導，日本新任首相高市早苗10日將提出「成長戰略」經濟政策，預料將包括為人工智慧（AI）和生物科技等17個戰略領域的...

美貧富差距 牽動Fed決策

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國貧富差距擴大，可能使美國經濟面臨衰退風險，也可能成為聯...

韓擬延長退休年齡至65歲

隨著南韓正邁入超高齡化社會，執政的共同民主黨（DPK）已提議將法定退休年齡由60歲提高到65歲，矢言要今年底前通過法案，...

信用卡、商家將大和解 Visa、Mastercard可望調降手續費

美國媒體報導，信用卡業者威士卡（Visa）和萬事達卡（Mastercard）正與商家接近達成和解協議，將調降商家支付的手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。