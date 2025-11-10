百萬富豪看重「軟性服務」健身教練、心理諮商師、家庭照護等最受歡迎

最新調查顯示，百萬富豪對解決財務問題的財富管理師和會計師日益不滿，卻很重視能提升整體身心健康的健身教練和心理諮商師，顯示對富裕人士日益看重所謂的「軟性服務」。

CNBC報導，專業社群平台Long Angle公布的「2025高淨值人士專業服務報告」顯示，僅三分之一的百萬富豪借助財富顧問來進行財務規劃，其中26%考慮換人、18%可能不再聘用，理由是高成本和差勁的服務。相較下，受訪者健非常滿意健身教練、心理諮商師，以及其他有助整體健康與家庭照護的專業服務。

這項調查在8-9月訪問114名個人淨值逾200萬美元的Long Angle會員，請他們對14種富裕人士最常用的專業服務，以1-10進行滿意度評分。多數受訪者身價為500萬至2,500萬美元。

調查顯示，百萬富豪對個人服務、兒童照顧和教育的滿意度最高，其中以「私人健身教練」平均9.3的得分居冠，其次為投資簽證顧問（8.8）；個人運動教練（8.4）和心理諮商師（8.3）也排名前五。

私立學校和日間托兒所等與子女相關的服務，滿意度也高於8。

受訪者對財務、居家和房地產服務的滿意度則墊底，其中財富顧問得分為7.2，最主要的怨言為費用。

據調查，百萬富豪每年用於財富顧問服務的中位數支出為1萬美元。會計師和稅務律師的評分也不佳（7.1），主要理由為回覆不夠即時、欠缺主動性與策略思維。

受訪者對財務與法律服務的滿意度偏低，更個人化的服務則獲高分，不僅僅是情緒效益的反映。健身和運動教練、教師，甚至居家清掃人員，似乎更能提供富人所追求的高度客製化、以目標為導向的協助。

心理諮商對富人的重要性也日增，尤其是年輕富人。百萬富豪每年在這方面的支出中位數約5,000美元，平均滿意度為8.3。