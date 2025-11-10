信用卡、商家將大和解 Visa、Mastercard可望調降手續費

美國媒體報導，信用卡業者威士卡（Visa）和萬事達卡（Mastercard）正與商家接近達成和解協議，將調降商家支付的手續費，並允許商家有權拒收某些信用卡，期能結束雙方20年來的訴訟戰，並牽動部分信用卡的回饋獎勵。

報導引述正在討論的條件指出，Visa和萬事達卡將在未來幾年，把常介於2%-2.5%的信用卡交換費（interchange fee），平均降低約0.1個百分點，近期就將宣布達成協議，但仍須獲得法院批准才能生效。

根據協議內容，Visa和萬事達卡也將提高商家決定是否接受信用卡的彈性，目前若商家接受Visa支付網路，就必須接受所有Visa信用卡，但未來商家有權拒收部分Visa信用卡，商家的接受程度可能區分為好幾個類別，包括回饋信用卡、沒有回饋方案的信用卡、以及商務信用卡等。

一些商家可能會拒絕近年廣受歡迎、但交換費較高的回饋信用卡，只是也會遭遇銷售下降的風險。

商家2005年對Visa、萬事達卡及大銀行提起告訴，指控收取的交換費和約定條款為反競爭行為，兩造去年3月曾達成協議，平均降低手續費約0.07個百分點、為期五年，但遭承審法官駁回。

之後，商家和Visa及萬事達卡之間的摩擦顯著加劇，主因是商家承擔的交換費和相關費用不斷增加，特別是回饋信用卡愈來愈多，更加劇緊張。回饋較大方的頂級信用卡，向商家收取的交換費通常較高。

銀行業者不時會為客戶的現有信用卡升級，在新協議下，這些目前沒有回饋獎勵的信用卡，也可能落在恐遭商家拒收的回饋信用卡範疇內。

Visa和萬事達卡與商家的角力已影響消費者。近年愈來愈多商家、尤其是小企業開始把交換費轉嫁給消費者，對持信用卡付款的消費者收取附加費。知情人士說，目前正在討論的新和解方案，也涉及商家可向持信用卡付款消費者收取附加費的問題。

尼爾森報告（NilsonReport）指出，2023年發行Visa和萬事達卡信用卡的金融機構，共收取720億美元的交換費。