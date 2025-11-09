「矽谷最神秘新創」開月薪16萬挖角高中生 他18歲棄全額獎學金讀大學

摘要 1.Palantir推出「精英獎學金」挖角高中生。民調顯示32%美國人對大學失去信心，學費飛漲和AI降低創業門檻，讓跳過大學直接工作成為新選擇。 2.不過，哈佛教授反駁稱真正自學成才者稀少，大學畢業生薪資溢價仍維持75-80%。有趣的是，部分Palantir入選者仍來自史丹佛等名校，這場22人實驗能否撼動傳統教育體系，仍有待時間驗證。

當18歲的扎尼尼（Matteo Zanini）放棄布朗大學全額獎學金，選擇加入數據分析公司Palantir當研究員時，所有人都說他瘋了。

Palantir被譽為矽谷最神秘的新創，它專門為機構建立數據工具，美國國防部和情報機構都是其重要客戶。今年以來，該公司股價已漲逾160%。

他們推出的「精英獎學金」計畫，開出月薪5400美元（約新台幣16萬元）待遇，向「最優秀聰明的高中畢業生」招手，口號直接了當：「跳過債務、跳過洗腦、拿Palantir學位。」

讓18歲青年處理敏感數據

Palantir執行長卡普（Alex Karp）的激進宣言震撼教育界：「你在學校和大學學到關於世界如何運作的一切，在智識（intellectually）上都是錯誤的。」這位哈佛哲學系、史丹佛法學院畢業的高材生，在新書《科技共和國（The Technological Republic）》中痛批高等教育體系。

蓋洛普2024年的一份民調也顯示，32%美國人對大學「幾乎沒有或完全沒有信心」，比2023年的23%大幅上升。其中41%批評大學有政治議程和「洗腦」問題，30%認為大學「不教授相關技能」。

這股反大學浪潮有其現實背景。美國大學學費飛漲，2024年平均學貸3萬美元。與此同時，AI和程式工具讓創業門檻大幅降低，頂級創投都稱「這是十年來學生創業的最佳時機」。

在傳統實習生只能影印文件的時代，Palantir讓18歲的年輕人參與政府項目、處理敏感數據。「哪家公司會在員工第三天就給他們真正的項目？這太瘋狂了！」扎尼尼說，自己被這種「高度自主權」所吸引。

Palantir人事主管約克（Marge York）表示，學員雖然不考期末考，但要修習包括《聯邦論》、柏拉圖等「偉大作品」的課程，來學習如何思考。

哈佛教授的反擊

但學界並不買單。哈佛經濟學家德明（David Deming）認為：「真正自學成才的人非常稀少。」他將這種AI驅動的自學比作「抄朋友作業，然後試圖在期末考獨自解題」。

數據顯示，大學畢業生薪資溢價仍維持75～80%，投資大學教育的回報率甚至超過股市、房地產和創業。即使成功如祖克伯和賈伯斯，輟學創業者在總人口中仍是「微乎其微」。

是教育革命還是曇花一現？

有趣的是，雖然Palantir反對傳統大學，但部分入選者仍是史丹佛、賓州大學等頂尖學府的錄取人。即將加入Palantir計畫的譚（Sebastian Tan），仍計劃最終會在明年秋季入學史丹佛：「我擔心會花四年學習技術和理論，但無法真正應用。」不過他承認：「我媽真的很希望我去大學。」

這場22人的小規模實驗，正撼動美國教育根基。在AI時代，成功路徑不再單一，關鍵是找到真正的價值創造方式。

但究竟是「自學者正在取代傳統大學畢業生」，還是「大學依然不可或缺」，答案可能要等這代年輕人走完人生才能揭曉。

Palantir is offering 22 teens a chance to skip college for its fellowship, which includes a four-week seminar on Western civilization https://t.co/3FeFiGWh9i — The Wall Street Journal (@WSJ) 2025年11月9日

資料來源：WSJ、Inc、商業內幕

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文Palantir開月薪16萬挖角高中生：跳過債務、跳過洗腦、拿矽谷學位》