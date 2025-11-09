AI公司開出數百萬年薪！狂搶3技能人才 不是工程師也可以

摘要 這些新創公司真正缺的，是能把技術講得讓人聽懂、把產品推到市場上、把機會變成生意的人。

什麼工作，可以不用會寫程式，也能進OpenAI？其實，有3種關鍵技能可以讓你成為AI公司瘋搶的人才，而且這些「非工程師職位」幾乎每家AI新創都在徵！

根據《富比世》（Forbes）最新職缺分析，AI新創、OpenAI、Anthropic這類公司，都在積極網羅3種「非寫程式類」的關鍵人才，甚至開出高達20萬美元年薪徵才。

這3種技能分別是：

1、產品行銷（Product Marketing）

AI公司最常開出的職缺之一，就是產品行銷人才。每一款成功的AI產品背後，都有一位懂市場、懂用戶的產品行銷經理。

有了突破性的技術，如果沒人知道、沒人用，也只是空談。這就是為什麼從OpenAI到Anthropic，都積極招募行銷專才，負責訂定上市（go-to-market）策略，並讓工程、業務、設計團隊互相協作，打造能直擊用戶痛點的產品行銷策略。Anthropic網站上最近就一共發布了10個與產品行銷相關的職缺。

正招募的產品行銷職缺如下：

‧Anthropic：Claude程式碼產品行銷經理，年薪約20至25萬美元

‧Anthropic：客戶行銷經理，年薪約25.5萬美元

‧OpenAI：ChatGPT消費者產品行銷經理，年薪約24.5至31.5 萬美元（另含股權獎勵）

2、內容行銷與寫作（Content Writing）

內容行銷已成為近十年的主戰場，AI新創也靠內容行銷打天下。

無論是技術部落格、白皮書、媒體報導，還是社群貼文，都需要懂技術又能將複雜技術轉化為淺白內容、會說故事的人才。這些內容都會是「教育市場」的重要武器。

報導指出，超過85%的企業都在增加內容行銷預算，因為消費者越來越習慣透過Google搜尋引擎和社群平台爬文找相關評價。而對AI新創來說，透過高品質SEO內容、解釋型文章與部落格，建立專業形象、強化搜尋排名，以及建立品牌信任感的說故事能力，都是關鍵競爭力。

現正招募的內容寫作職缺：

‧Anthropic：科學人工智慧編輯，年薪20萬至25.5萬美元。

‧Anthropic：編輯、經濟與政策主管，年薪25.5萬美元至32萬美元。

3、業務開發與銷售（BDM / Sales）

工程師負責打造產品，而業務開發經理（BDM）、客戶經理和業務（Sales），則負責讓產品真正「進入市場」。

要讓企業採用AI工具，就需要懂得談判、經營客戶關係的BDM和業務。根據國外招聘平台Jobright的分析，AI新創中最搶手的兩種職位，就是機器學習工程師與業務人元。

現正招募的業務拓展經理職位：

‧OpenAI：大型企業客戶總監（薪資未公開）

‧Anthropic：公司業務拓展代表，年薪11.6萬美元到13.1萬美元

想轉進AI領域？先做這三件事

好消息是，這些技能，都不需要你重新念個電機學位。從今天開始，你可以這樣做：

1.每天花30分鐘玩AI工具：熟悉ChatGPT、Claude、Midjourney，試著用它們解決你工作中實際碰到的問題，而不只限於跟AI聊天。

2.關注一家AI新創：深入研究它的商業模式、產品設計、目標客群。問問自己，如果換作是我會怎麼做？

3.找一個真實專案練習：可以是幫朋友的小公司優化流程，也可以是自己的副業專案。重點是，真正拿AI來解決問題。

4.建立你的AI作品集：記錄你用AI完成的專案，詳列你的思考過程和成果。這比任何證書都有說服力。

5.加入AI社群：無論線上線下，跟其他AI工具實踐者交換使用心得，是最快的學習方式。

誰說進AI圈一定要當工程師？這些新創公司真正缺的，是能把技術講得讓人聽懂、把產品推到市場上、把機會變成生意的人。

資料來源：Forbes、Anthropic、OpenAI

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文AI科技公司開出數百萬年薪，狂搶這3種人才：全都跟行銷有關》