高盛資產管理2025年私募市場調查：對實物資產策略樂觀情緒升溫

高盛資產管理發布主題為《走出谷底》(Turning the Corner?) 的最新全球私募市場調查報告，訪問超過250位普通合夥人 (GP) 和有限合夥人(LP)。調查發現，私募市場投資人普遍對投資環境持樂觀態度，並對透過各類退出途徑釋放流動性抱有更高期望。較多有限合夥人對另類資產的配置不足，正在將其投資項目擴展至新的策略和創新結構中。

高盛資產管理客戶解決方案全球主管 Matt Gibson 表示：「具備成熟方案的投資人正在通過共同投資、定制方案等常見方式，整合與現有管理人的投資活動，同時將資金投入能夠在特定策略中產生獨特超額報酬的新管理人。上一輪週期中新基金管理人的湧現以及現有普通合夥人推出新基金，使得募資環境競爭更激烈。有限合夥人的要求更高，價值創造是取得成功的決定性因素。」

●有限合夥人考慮新機遇，投資情緒仍然積極

私募市場投資人情緒展現韌性，其中對實物資產策略的樂觀情緒增長最快。投資人認為，未來一年以下領域的投資機遇將保持一致或更好：基礎設施(93%、私募股權82%、房地產81%、私募信貸70%

高盛資產管理基礎設施投資業務全球主管Tavis Cannell 表示: 「基礎設施受益於強勁的結構性順風，因為無論是更新老舊資產還是建設新基礎設施，都需要大量的政府和私人投資。與人工智慧和數字化、能源生產和輸送、不斷變化的全球貿易格局以及廢棄物和供水系統相關的領域都存在廣泛的投資機會。該資產類別過去20多年的表現顯現其穩健和抗通脹能力，同時為投資人提供增長機會，尤其是在中型市場通過積極所有權和價值創造可以釋放可觀的上漲空間。 」

高盛資產管理房地產業務全球主管 Jim Garman 表示: 「經過三年的動盪，隨著估值和交易量逐步穩定且市場情緒改善，房地產領域機遇正在顯現。憑藉良好的盈利前景和與其它資產類別的低相關性，房地產具有吸引力，但具體領域和項目選擇仍至關重要。」

●儘管估值維持高位，資產管理人對通過各類退出途徑釋放流動性更為樂觀

普通合夥人認為，估值仍是投入新項目最大的挑戰，63%的受訪者認為估值是關鍵因素。就退出而言，60%的受訪者也認為估值是最主要的挑戰，僅次於宏觀不確定性。

普通合夥人預計，傳統退出路徑將大幅拓寬，尤其是戰略性出售 (80%受訪普通合夥人可能會採用此方式，而2024年這一比例為56%)。其次是財務投資人主導的出售(70%受訪普通合夥人考慮此方式，而2024年這一比例為42%)。此外，63%受訪普通合夥人認為，他們起碼有可能在未來一年通過IPO釋放流動性，而一年前這一比例僅為35%。

高盛資產管理私募股權全球聯席主管 Michael Bruun 認為：「雖然估值仍然偏高，但強勁的資本市場表現和低融資成本令交易環境更為有利。在上一輪週期中，價值創造和穩健經營的重要性變得更加明顯，優質企業現在能吸引戰略買家和公開市場投資人的興趣。」

高盛資產管理另類資本架構全球聯席主管 Jeff Fine 表示：「估值高企之下，投資回報將由收入增長、利潤效率以及支持被投公司獨特模式的資料和人工智慧驅動的創新所推動。為了抓住新機遇並管理風險，對宏觀環境和地緣政治走向的理解將變得日益重要。能夠提供這種專業知識並根據個別公司需求量身定制的普通合夥人將會脫穎而出。」

普通合夥人亦在拓展其方式：30%的受訪普通合夥人表示可能採用延續基金 (continuation vehicles) ，而去年這一比例不到20%。總體而言，表示至少有可能採用延續基金的普通合夥人數量比2024年增長6%。

有限合夥人也更為積極地通過二級市場管理流動性和平衡資產配置。17%的受訪有限合夥人表示今年在二級市場出售資產，而去年這一比例是11%。

●多數有限合夥人在各策略中處於或低於目標配置，共同投資和二級市場機會增加

有限合夥人繼續佈局各類私募市場策略，隨著他們擴大參與和多元化分散配置，大多數有限合夥人的私募市場目標配置正處於或低於目標水平。有限合夥人配置的具體情況包括：基礎設施：45% 低配 vs 9% 超配；私募信貸：43% 低配 vs 12% 超配；私募股權：35% 低配 vs 21% 超配；房地產：26% 低配 vs 25% 超配

低配最集中的領域是共同投資和二級市場，分別有62%和45%低於目標。

高盛資產管理私募信貸全球聯席主管 James Reynolds表示：「私募信貸憑藉其獨特優勢，在交易活動加速和市場對資產貸款等投資級私募信貸興趣增長的情況下，仍將是重要的融資活動來源。回報將至關重要，建立了充沛的項目來源、經歷過不同信貸週期並具備規模化平台的普通合夥人應將脫穎而出。」

有限合夥人也拓展在二級市場的參與： 作為基金投資人：53% (2024年為50%)；作為直接買家：23% (2024年為21%)；作為直接賣家：17% (2024年為11%)

高盛資產管理經典策略 (Vintage Strategies) 全球主管 Harold Hope 補充：「投資人正把握機會，吸納具吸引力、存續期比私募股權投資較短的二級市場投資。二級市場投資為投資人提供了鎮多元化及通常具折讓價的私募市場敞口，並有助減輕私募股權投資的J曲線效效應。鑒於退出速度仍低於歷史平均水平，二級基金和延續基金也為普通合夥人和有限合夥人提供重要的流動性。」

●儘管分配放緩，多數有限合夥人仍維持或加大部署

有限合夥人指出，分配不足是影響部署計畫的最大因素(31%)，其中45%表示速度放緩、承諾金額減少或兩者兼有。其他影響部署的因素包括部署目標調整(30%)、採用不同的基金結構(13%)以及流動性需求上升(11%)。

2025年，83%的有限合夥人計畫在私募市場策略中部署與去年相同或更多的資本，延續過去三年以來的積極趨勢，其中43%的受訪有限合夥人計畫部署更多資本 (2024年為39%)。相比之下，17%的受訪有限合夥人計畫減少部署 (2024年為21%)，另有40%預計將保持去年的配置步伐，與去年調查的比例相似。維持穩定的投資步伐體現出一定程度的謹慎，考慮到強勁的公開市場提高整體投資組合價值，這代表著相對的放緩。

配置者持續加強和普通合夥人緊密的關係，同時也在建立與新普通合夥人的關係，以尋求超額收益、專業化及多元化配置。大多數受訪有限合夥人將過半承諾配置分配給新的普通合夥人。

市場參與者也關注人工智慧將對產業的影響，41%的受訪者認為人工智慧創新是推動產業變革的最大力量。

●長青結構受機構青睞

調查顯示，長青結構 (evergreen structures) 不僅在財富管理領域受歡迎。來自各類機構的超過30%的受訪有限合夥人表示已經使用或考慮使用長青結構進行私募股權和基礎設施投資。其中過半應用於私募信貸領域，逾40%用於房地產領域。此外，超過80%受訪大型普通合夥人正提供或考慮提供長青結構，但僅有四分之一管理資產規模在100億美元以下的普通合夥人提供此結構。

●地緣政治仍是2025年最主要的風險考慮因素

總體而言，地緣政治衝突連續第二年成為受訪者眼中最主要的風險因素。投資人的擔憂主要集中在地緣政治和政策不確定性上。而今年新增的政治不穩定性和關稅選項則分別位列第三和第四。然而，不同地區的受訪者對此回應有所不同。北美的受訪者，尤其是普通合夥人，明顯更擔心估值高企，將其列為最主要的風險因素。

不到三分之一的受訪者提及經濟衰退風險，而這曾是2023年調查發現的最主要風險考慮因素，2024年則排在第三位。由於許多主要市場均在降息或可能降息，受訪者，尤其是普通合夥人，對利率的擔憂也有所消退。今年的受訪者對融資成本和通道的擔憂也明顯減少。