未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰以及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、政府關門等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括10月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、零售銷售等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有九家，包括應用材料、思科、Sailpoint、NU控股、Circle Internet、Maplebear、迪士尼、派拉蒙等。

美國財報季開跑以來，表現穩健。富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊，到11月6日為止，已有89.7%的S&P 500指數成分股公布財報，66.6%營收優於預期，平均年增8.2%；81.8%獲利優於預期，平均年增11.7%。

根據Factset，統計到10月31日，預期S&P 500指數獲利將成長10.7%。其中，科技、公用事業、金融、原物料等類股將實現雙位數獲利成長，分別成長26.5%、21.2%、20.8%、14.3%。

富蘭克林投顧指出，科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示人工智慧（AI）相關需求仍保持強勁，這還將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求。沒有企業會願意錯過這波AI巨浪，這也成了支撐美國經濟的重要支柱。

富蘭克林投顧表示，雖然市場對AI發展存有疑慮，但高盛指出，歷史上，基礎建設投資高峰通常會達到國內生產毛額（GDP）的2-5%。在1920年代製造業電氣化與1990年代網路繁榮時期，投資高峰約達GDP的1.5-2%。不過，過去12個月美國AI投資規模仍不到GDP的1%。

更重要的是，AI的潛在經濟效益足以支撐數兆美元投資周期。預計美國的AI將創造20兆美元經濟價值，遠超過當前與市場預估的未來AI資本支出水準，而這還未考慮潛在海外利潤、新應用帶來的利益、通用人工智慧（AGI）問世的影響。

因此，斷言AI出現泡沫仍過早，富蘭克林投顧建議投資人應以長期投資視角看待AI，並透過定期定額長期投資美股或科技股方式，來參與這波AI巨浪帶來的機遇。