快訊

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

教授退潮／10年2萬人退休 頂大海外招募迎來世代交替？

美政府停擺衝擊航空業 連2天逾千航班取消

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國航空公司今天再次取消逾1000架次航班，這已是連續第2天，聯邦航空總署（FAA）因政府停擺而下令削減空中交通班次。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，今天航班受到影響的情況續有增加，目前是旅行淡季，連續兩天取消班次都超過1000班。

今天下午，北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）機場已有130個進出航班被取消。

喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）、伊利諾州芝加哥（Chicago）、科羅拉多州丹佛（Denver）與紐澤西州紐華克（Newark）等機場也有大量航班延誤。

聯邦航空總署表示，目前針對全美商業航空公司的減班措施，先以40座重點機場為主，約影響4%航班，11日將再增加，14日會影響到10%航班。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）本周警告，如果政府停擺延繼續下去，會有更多空管人員無法上班，將再削減更多航班。

隨著政府停擺持續，空管人員已近一個月未領薪水，導致不少人請假，更加劇原本就人力短缺的危機。

美國國家空中交通管制員協會（National Air Traffic Controllers Association）表示，多數空管人員在政府停擺期間必須一周上班6天，還都是無薪加班，有些人甚至得兼差來付帳單。

觀光景點與假期配套行程已浮現出壓力。

升空航空集團（Elevate Aviation Group）執行長雷夫（Greg Raiff）表示：「這次停擺影響範圍極廣，從飛機貨運到人員出差、旅遊...這個效應會一波接一波遞延出去，連飯店賦稅、城市稅收都會受到衝擊。」

航班 美國航空 機場

延伸閱讀

紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票

首日減逾千航班 運輸部長：若政府續停擺 恐削減20%

桃機論壇共商航廈設施服務與航網連結度 推動機場經濟

MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責

相關新聞

那斯達克周跌3% AI 股慘烈 Meta、甲骨文等受創

投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心開始動搖。那斯達克綜合指數上周出現美國總統川普宣布全球對等關稅以來單周最慘表...

Meta 砸6,000億美元在美投資 研發可降低用水量的資料中心

社群媒體巨頭Meta正式釋出規模6,000億美元美國投資計畫的相關細節，使外界得以一窺執行長祖克柏9月投資宣言的確切樣貌...

美股會摔落「修正」領域嗎？要看這4大顧慮是否改善

美國股市在11月首周重摔一跤，表現是4月初美國總統川普宣布「解放日」關稅以來最糟，反映投資人四大顧慮。

美核能新創 泡沫跡象浮現

先進核能新創公司Oklo既無任何營收，也未有營運反應爐許可證，更無電力供應合約，但絲毫沒有動搖投資人對Oklo的信心，這...

OpenAI執行長喊話川普政府 奧特曼籲AI基建享投資抵減

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（AI）領導者地位，AI新創OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」（C...

亞馬遜低價電商 強襲台港

亞馬遜公司7日表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場。此舉加劇了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。