奧特曼籲美政府 放寬AI投資抵減

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（ＡＩ）領導者地位，OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」的稅額扣抵優惠資格條件，協助業者降低布建ＡＩ基礎設施的成本。

奧特曼七日在社群平台Ｘ上發文說：「我們認為，美國從晶圓廠、渦輪機、變壓器到鋼材等全面再工業化，將協助我們這一行所有業者以及其他產業。」

但奧特曼說，這項稅額扣抵「與提供OpenAI貸款擔保截然不同」。奧特曼本周表示，OpenAI曾與美國政府洽談聯邦貸款擔保，但當時談的是在美國建晶片廠，而不是資料中心。

之前，OpenAI全球事務長勒漢致函白宮科學和科技政策主任克拉齊奧斯，建議川普政府放寬符合「先進製造投資稅額抵減」（ＡＭＩＣ）條件，把ＡＩ伺服器生產、ＡＩ資料中心和電網零組件也納入。ＡＭＩＣ是美國聯邦法明訂的稅務獎勵措施，旨在促進半導體國內製造。

此信凸顯出，OpenAI認為，ＡＩ投資所費不貲，政府應協助降低風險。OpenAI已承諾未來八年在資料中心和晶片投資一點四兆美元，以擴充運算資源，為ＡＩ廣獲採用提供支持。隨著這家尚未脫離虧損狀態的ＡＩ新創擁抱創意融資安排，那些支出計畫已引起關切。

ＡＩ模型與產品需求旺盛，包括廣獲採用的OpenAI聊天機器人ChatGPT，已促使頂尖科技公司紛紛發表計畫，增建資料中心並開發先進晶片。然而美國官員表示，川普政府已駁斥為ＡＩ公司提供財務擔保構想。白宮ＡＩ與加密幣沙皇薩克斯六日發文說：「聯邦政府絕不會提供ＡＩ紓困。」

