OpenAI執行長喊話川普政府 奧特曼籲AI基建享投資抵減

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（AI）領導者地位，AI新創OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」（Chips Act）的稅額扣抵優惠資格條件，協助業者降低布建AI基礎設施的成本。

奧特曼7日在社群平台X上發文說：「我們認為，美國從晶圓廠、渦輪機、變壓器到鋼材等全面再工業化，將協助我們這一行所有業者以及其他產業。」

但奧特曼說，這項稅額扣抵「與提供OpenAI貸款擔保截然不同」。奧特曼本周表示，OpenAI曾與美國政府洽談聯邦貸款擔保，但當時談的是在美國建晶片廠，而不是資料中心。

之前，OpenAI全球事務長勒漢致函白宮科學和科技政策主任克拉齊奧斯，建議川普政府放寬符合「先進製造投資稅額抵減」（AMIC）條件，把AI伺服器生產、AI資料中心和電網零組件也納入。AMIC是美國聯邦法明訂的稅務獎勵措施，旨在促進半導體國內製造。

勒漢在這封日期為10月27日信上建議政府與國會合作，把原本聚焦晶片的35%稅額扣抵適用範圍延伸至AI資料中心，理由是可「降低資金的有效成本、去除早期投資風險，並解鎖私募資本，以協助紓解瓶頸並加快美國AI建設腳步」。凸顯OpenAI認為，AI投資所費不貲，政府應協助降低風險。OpenAI承諾未來八年在資料中心和晶片投資1.4兆美元，為AI廣獲採用提供支持。

