那斯達克周跌3% AI 股慘烈 Meta、甲骨文等受創

投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心開始動搖。那斯達克綜合指數上周出現美國總統川普宣布全球對等關稅以來單周最慘表現，其中AI概念股蒸發近1兆美元。在財報壓軸好戲輝達（NVIDIA）再過兩周登場前，科技股恐仍陷波盪。

那斯達克綜合指數上周五（7日）下跌0.2%，周線跌幅達3%，為4月以來最大單周跌幅。標普500指數和道瓊工業指數各漲0.1%和0.2%，但一周下來也各跌1.6%和1.2%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五都跌了1%，周線各跌3.9%和4.6%。

上周一開始科技股氣勢還不錯，亞馬遜（Amazon）宣布簽下價值380億美元的運算服務合約。不過，AI飆股Palantir財報未能打動華爾街，美超微（Super Micro Computer）和高通（Qualcomm）財報也讓投資人失望。對整體AI題材的投資信心轉趨謹慎，市場開始懷疑科技巨人大舉投入的資金是否真能帶來回報。

投資人對這類飆股毫不手軟。今年股價翻倍的Palantir上周重挫11%；輝達大跌7%，甲骨文（Oracle）也跌了9%。避險基金經理人「大賣空」貝瑞上周公開他做空Palantir和輝達，進一步加深市場對科技股漲勢可能告終的疑慮。

輝達、Meta、Palantir和甲骨文等八檔主要AI概念股市值一周縮水約8,000億美元，單單是輝達便蒸發了3,500億美元。