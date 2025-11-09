亞馬遜低價電商 強襲台港

亞馬遜公司7日表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場。此舉加劇了與Shein和Temu等中國大陸跨境平價電商的競爭態勢。

路透報導，Amazon Bazaar為獨立應用程式，販售商品類型與Amazon Haul相似。亞馬遜去年在美國推出Haul服務，這是亞馬遜應用程式內平價購物專區，目前已擴展至英國、德國、法國、義大利、西班牙、日本及澳洲。

亞馬遜去年在墨西哥推出Amazon Bazaar，接著又擴展至沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，如今將進軍香港、菲律賓、奈及利亞、台灣等新市場。

Amazon Bazaar將向最新拓展的市場，提供大部分售價10美元（新台幣310元）以下商品，部分商品甚至低至2美元，種類涵蓋居家用品和時尚服飾等。

D.A. Davidson & Co分析師盧利亞表示，「Amazon Bazaar的擴張是重要一步」，「亞馬遜唯有在確信能將業務規模擴大到足以造福消費者並實現獲利水準時，才會進軍某個市場」。