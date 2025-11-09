亞馬遜低價電商 強襲台港

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

亞馬遜公司7日表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場。此舉加劇了與Shein和Temu等中國大陸跨境平價電商的競爭態勢。

路透報導，Amazon Bazaar為獨立應用程式，販售商品類型與Amazon Haul相似。亞馬遜去年在美國推出Haul服務，這是亞馬遜應用程式內平價購物專區，目前已擴展至英國、德國、法國、義大利、西班牙、日本及澳洲。

亞馬遜去年在墨西哥推出Amazon Bazaar，接著又擴展至沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，如今將進軍香港、菲律賓、奈及利亞、台灣等新市場。

Amazon Bazaar將向最新拓展的市場，提供大部分售價10美元（新台幣310元）以下商品，部分商品甚至低至2美元，種類涵蓋居家用品和時尚服飾等。

D.A. Davidson & Co分析師盧利亞表示，「Amazon Bazaar的擴張是重要一步」，「亞馬遜唯有在確信能將業務規模擴大到足以造福消費者並實現獲利水準時，才會進軍某個市場」。

亞馬遜 Amazon 商品

延伸閱讀

亞馬遜低價版尬中國電商 拓展港台等14地市場

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

MLB／「10億分之1秒的差距」 攝影記者這照片還原藍鳥多接近冠軍

相關新聞

那斯達克周跌3% AI 股慘烈 Meta、甲骨文等受創

投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心開始動搖。那斯達克綜合指數上周出現美國總統川普宣布全球對等關稅以來單周最慘表...

Meta 砸6,000億美元在美投資 研發可降低用水量的資料中心

社群媒體巨頭Meta正式釋出規模6,000億美元美國投資計畫的相關細節，使外界得以一窺執行長祖克柏9月投資宣言的確切樣貌...

亞馬遜低價電商 強襲台港

亞馬遜公司7日表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場。此舉加劇了...

奧特曼籲美政府 放寬AI投資抵減

美國正快馬加鞭力圖鞏固全球人工智慧（ＡＩ）領導者地位，OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府放寬符合「晶片法」的稅額扣抵優...

安世半導體風波 北京同意 荷蘭派員赴中磋商

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯日前在個人社交媒體帳戶發布，相信大陸供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶。大陸商...

美股會摔落「修正」領域嗎？要看這4大顧慮是否改善

美國股市在11月首周重摔一跤，表現是4月初美國總統川普宣布「解放日」關稅以來最糟，反映投資人四大顧慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。