Fed理事找到降息新理由 米倫：穩定幣壓低中性利率

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

聯準會（Fed）理事米倫7日表示，美元計價穩定幣需求激增，久而久之有助於壓低美國的「中性利率」。

這位由美國總統川普任命的理事在紐約的演說中指出，大量連結美元的加密幣湧入市場，可望壓低既不刺激也不抑制經濟成長的「中性利率」。

即使從相對保守的估計來看，穩定幣的成長也表示經濟體中可貸資金的淨供給會增加。他指出，這種額外的資金供給會壓低經濟學家所稱的「R*」（中性利率）。

他表示，若真出現這種情況，Fed可能需要調降政策利率，以免不慎拖慢經濟成長。

他說：「若R*下降，政策利率也應相應降低，才能維持經濟的健康發展。若央行未因R*下滑而調降利率，反而會造成緊縮效果。」

米倫說：「穩定幣可能成為央行官員眼中價值數兆美元、難以忽視的存在。穩定幣已推升境外投資人對美國國庫券及其他美元計價流動性資產的需求，而這股需求仍將持續成長。」

米倫引用先前的研究指出，穩定幣成長或可促使Fed基準利率下滑0.4個百分點。

米倫遞補理事加入Fed，在明年1月就任滿的短短任內始終主張大幅降息，原因之一即在於他認為中性利率遠低於多數同僚所料。

