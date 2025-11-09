輝瑞將收購Metsera藥廠 併購案擊敗諾和諾德

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國藥廠輝瑞（Pfizer）在爭奪收購減重藥新創Metsera的大戰中，成功以多達100億美元的收購價擊退丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）的競購；Metsera指出，之所以選擇輝瑞，是因為擔心接受諾和諾德的提案後，可能引發阻礙市場競爭的疑慮。

英國金融時報（FT）報導，為擊退半路殺出搶親的諾和諾德，輝瑞已將9月提出的價碼一口氣提高多達27億美元，至突破100億美元。根據最新收購協議，Metsera股東每股可獲現金65.5美元，在達成特定實驗里程碑後，每股將額外取得20.65美元。

Metsera表示，接到美國聯邦貿易委員會（FTC）致電，內容警告諾和諾德的收購提案結構並不尋常，「存在著高到無法接受的法律與監管風險」。

諾和諾德罕見的「兩階段結構」收購提案，承諾在簽署協議後立即透過發放股息向Metsera股東支付逾70億美元。這促使輝瑞提告試圖阻止交易，也引來FTC示警該交易「可能違反」反壟斷法規。

FTC上周稍早致函Metsera董事會，表示可能要求「退還任何已預先支付的款項」。Metsera指出，諾和諾德方案的風險之一在於，「初始股息可能永遠不會被支付，或在日後遭受挑戰甚至撤銷」。

